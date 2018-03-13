В Москве предложили автоматически продлевать водительские права
Власти Москвы выступили с предложением сделать автоматическим продление водительских прав. Соответствующую информацию озвучил Алексей Чукарин, представляющий департамент информационных технологий города.
По словам чиновника, мэрия Москвы с некоторыми другими органами на федеральном уровне рассматривает возможность того, чтобы в столице внедрили процедуру автоматического продления прав. Воспользоваться новой услугой впоследствии смогут те водители, на счету которых не имеется критического количества случаев нарушения ПДД России.
Чукарин подчеркнул, что у администрации Москвы предусмотрены инфраструктура и ресурсы для успешной реализации предложенного плана. Информировать водителей об окончании срока действия его документов смогут за несколько месяцев до того, как это случится. Сроки внедрения новых правил пока официально не озвучиваются.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, уже в марте на территориии России произойдет повышение утильсбора на автомобили.
По словам чиновника, мэрия Москвы с некоторыми другими органами на федеральном уровне рассматривает возможность того, чтобы в столице внедрили процедуру автоматического продления прав. Воспользоваться новой услугой впоследствии смогут те водители, на счету которых не имеется критического количества случаев нарушения ПДД России.
Чукарин подчеркнул, что у администрации Москвы предусмотрены инфраструктура и ресурсы для успешной реализации предложенного плана. Информировать водителей об окончании срока действия его документов смогут за несколько месяцев до того, как это случится. Сроки внедрения новых правил пока официально не озвучиваются.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, уже в марте на территориии России произойдет повышение утильсбора на автомобили.
Автор: Марина Вебер