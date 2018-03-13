В Сети опубликованы шпионские снимки нового Mercedes-Benz GLS
Немецкий автобренд Mercedes-Benz готовится к выпуску третьего поколения кроссоверов S-class. На днях в Сети были опубликованы шпионские снимки нового Mercedes-Benz GLS во время тестов на городских дорогах.
На снимках у Mercedes-Benz GLS видны временные кластеры на месте, где расположены задние фонари. Данный факт может говорить о том, что модель еще не скоро появится, а ее дебют не произойдет раньше, чем GLE, готовящийся к выходу на конец текущего года.
Инженерам еще предстоит провести ряд усовершенствований, в ходе которых внедорожник станет еще больше, а салон шире и лучше. В настоящий момент стоит вопрос о двигателе для Mercedes-Benz GLS, рассматриваются варианты с моторами V8, а также Inline-six. Ожидается появление полноприводной модели с девятиступенчатой автоматикой, а также легкой гибридной версии авто. Интерьер кроссовера подразумевает наличие комфорта уровня S-класса.
На снимках у Mercedes-Benz GLS видны временные кластеры на месте, где расположены задние фонари. Данный факт может говорить о том, что модель еще не скоро появится, а ее дебют не произойдет раньше, чем GLE, готовящийся к выходу на конец текущего года.
Инженерам еще предстоит провести ряд усовершенствований, в ходе которых внедорожник станет еще больше, а салон шире и лучше. В настоящий момент стоит вопрос о двигателе для Mercedes-Benz GLS, рассматриваются варианты с моторами V8, а также Inline-six. Ожидается появление полноприводной модели с девятиступенчатой автоматикой, а также легкой гибридной версии авто. Интерьер кроссовера подразумевает наличие комфорта уровня S-класса.
Автор: Татьяна Свиридова