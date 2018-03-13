У жителя Москвы изъяли свыше 60 экзотических животных
В Москве у местного жителя изъяли свыше 60 различных экзотических животных. Соответствующее решение в отношении гражданина принималось накануне в судебном порядке.
В пресс-ведомстве Мосгорсуда уточнили, что слушание в судебном зале проходило в связи с административным правонарушением. На местного предпринимателя был составлен протокол, поскольку на своей ферме он удерживал в сумме 63 экзотических животных, среди которых оказались игуаны, пингвины, а также обезьяны и некоторые другие представители мира фауны. При этом документов на кого-либо из питомцев у жителя Москвы в итоге не оказалось. Неизвестно, откуда у гражданина такие домашние любимцы.
Действующий в Москве закон не позволяет удерживать животных, которые оказались под международной охраной, если у человека отсутствуют требуемые бумаги о собственности. Вину москвича суд счел доказанной, а всех “питомцев” мужчины у него конфискуют. Кроме того, гражданина также обязали выплатить штраф, размер которого составил порядка 15 тысяч рублей.
В пресс-ведомстве Мосгорсуда уточнили, что слушание в судебном зале проходило в связи с административным правонарушением. На местного предпринимателя был составлен протокол, поскольку на своей ферме он удерживал в сумме 63 экзотических животных, среди которых оказались игуаны, пингвины, а также обезьяны и некоторые другие представители мира фауны. При этом документов на кого-либо из питомцев у жителя Москвы в итоге не оказалось. Неизвестно, откуда у гражданина такие домашние любимцы.
Действующий в Москве закон не позволяет удерживать животных, которые оказались под международной охраной, если у человека отсутствуют требуемые бумаги о собственности. Вину москвича суд счел доказанной, а всех “питомцев” мужчины у него конфискуют. Кроме того, гражданина также обязали выплатить штраф, размер которого составил порядка 15 тысяч рублей.
Автор: Марина Вебер