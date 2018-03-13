Гарик Харламов 8 марта оказался в больнице из-за гриппа
Известный комик и шоумен Гарик Харламов сообщил своим подписчикам в Instagram, что четыре дня с 8 марта провел в больнице. Причиной для экстренного лечения послужил грипп и сложные симптомы заболевания, в частности высокая температура, озноб и перепады давления.
В своем микроблоге Гарик Харламов опубликовал внушительным пост, в котором сообщил своим фанатам о перенесенной болезни. Речь идет о гриппе, который в последнее время значительно «возмужал», поэтому привычные с детства чай с медом или малиной теперь мало помогает. Более того, интенсивное лечение антибиотиками в первые три дня лечения не улучшили состояния артиста, однако в настоящий момент Харламов уже вернулся домой, поборов недуг.
Гарик Харламов пожелал всем болеющим скорейшего выздоровления, а также поблагодарил медсестер, которые ухаживали за ним в Международный женский день. Более того, шоумен считает, что специалисты обязаны найти средство для уничтожения возбудителей данного заболевания, так как состояние здоровья взрослого человека во время болезни оказывается ужасным, не говоря уже о детях.
В своем микроблоге Гарик Харламов опубликовал внушительным пост, в котором сообщил своим фанатам о перенесенной болезни. Речь идет о гриппе, который в последнее время значительно «возмужал», поэтому привычные с детства чай с медом или малиной теперь мало помогает. Более того, интенсивное лечение антибиотиками в первые три дня лечения не улучшили состояния артиста, однако в настоящий момент Харламов уже вернулся домой, поборов недуг.
Гарик Харламов пожелал всем болеющим скорейшего выздоровления, а также поблагодарил медсестер, которые ухаживали за ним в Международный женский день. Более того, шоумен считает, что специалисты обязаны найти средство для уничтожения возбудителей данного заболевания, так как состояние здоровья взрослого человека во время болезни оказывается ужасным, не говоря уже о детях.
Автор: Татьяна Свиридова