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Создатель интернета Бернерс-Ли считает главной проблемой Сети централизацию
Сегодня, 13 марта, Всемирной Паутине исполнилось 29 лет и Тим Бернерс-Ли, создатель интернета, заявил, что главной проблемой современной Сети является централизация. Британский ученый в ужасе от того, что происходит с интернетом на данный момент, но он убежден, что ситуация поправима.

Создатель интернета Бернерс-Ли считает главной проблемой Сети централизацию


Тима Бернерса-Ли считают не только одним из основателей Всемирной Паутины, но и автором таких спецификаций как HTML и HTTP. На данный момент он руководит Консорциумом Всемирной Паутины, разрабатывает и внедряет стандарты для сети. Ученый обеспокоен тем, что интернетом сейчас распоряжаются такие крупные монополисты, как Google и Facebook. Именно эти компании диктуют условия пользователям и решают, к чему у них будет доступ во Всемирной Паутине. Для своих соперников эти монополисты практически не оставляют шансов, что убивает здоровую конкуренцию в Сети. По словам Бернерса-Ли, это чревато тем, что в ближайшие 20 лет такого прорыва в сфере интернета, как ранее, не будет.

Централизация приведет к уязвимости Сети. Британский ученый привел в пример недавнее отключение серверов Amazon Web Services, из-за чего значительное количество интернет-сервисов по всему миру перестало на некоторое время работать. Кроме этого, Сеть все чаще используют как информационное оружие в своих личных интересах. Поэтому создатель интернета выступает за децентрализацию Всемирной Паутины. Выход он видит в протесте пользователей против такой системы, что поспособствует разрушению монополии интернет-корпораций.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 20:21
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