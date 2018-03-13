Ко Дню Победы в Москве ветераны получат денежные выплаты
Ветеранам Москвы в честь Дня Победы положены денежные выплаты. Размер льготной помощи составит от 3 до 10 тысяч рублей, а итоговая сумма будет зависеть от льготной категории.
О том, что ветеранам положена материальная помощь к 9 мая, рассказал Сергей Собянин, что произошло в рамках недавно проходившего заседания президиума столичного правительства. Выплаты окажутся единовременными, как и в прошлые годы, а также такого рода поддержка предусмотрена и для чернобыльцев, проживающих в Москве. Категория получателя будет непосредственным образом влиять на то, какой окажется размер помощи, однако максимальная выплата составит 10 тысяч рублей.
Уточняется, что в 2018 году потенциальными получателями вышеупомянутых денежных выплат ко Дню Победы выступают свыше 158,7 тысяч граждан. Распространяются такие меры на тех, кто принимал участие во Второй мировой войне, находился в блокадном Ленинграде, был задействован в обороне Москвы, а также материальная поддержка рассчитана на вдов тех, чью жизнь забрала война.
О том, что ветеранам положена материальная помощь к 9 мая, рассказал Сергей Собянин, что произошло в рамках недавно проходившего заседания президиума столичного правительства. Выплаты окажутся единовременными, как и в прошлые годы, а также такого рода поддержка предусмотрена и для чернобыльцев, проживающих в Москве. Категория получателя будет непосредственным образом влиять на то, какой окажется размер помощи, однако максимальная выплата составит 10 тысяч рублей.
Уточняется, что в 2018 году потенциальными получателями вышеупомянутых денежных выплат ко Дню Победы выступают свыше 158,7 тысяч граждан. Распространяются такие меры на тех, кто принимал участие во Второй мировой войне, находился в блокадном Ленинграде, был задействован в обороне Москвы, а также материальная поддержка рассчитана на вдов тех, чью жизнь забрала война.
Автор: Марина Вебер