Рост пенсии: Как менялся размер выплат от «ельцинского периода» до 2018 года в России

На постсоветском пространстве РФ считается лидирующим государством по размеру пенсий. Оформить необходимые документы могут женщины при достижении 55-летнего возраста. Мужчинам должно исполниться 60 лет, чтобы им начислялись ежемесячные выплаты. Специалисты обращают внимание на стаж работы гражданина России, включая годы учебы, службы в армии и время постуниверситетского образования.За весь период, начиная с распада СССР, показатели размера пенсий существенно изменились. Этот процесс можно разделить на несколько этапов: «Ельцинские девяностые», «Нулевые и десятые годы», а также «2018 год». На сегодняшний день члены правительства государства занимаются разработкой соответствующей реформы. Специалисты обращают внимание на большое количество факторов, среди которых уровень инфляции и динамика развития регионов.В начале данного периода пожилым людям в России пришлось экономить свои средства, так как нестабильный курс доллара и высокий уровень инфляции практически обесценивали валюту. На тот момент средние выплаты на человека составляли от 5 до 15 долларов (449 рублей). В 1995 году экономическая ситуация становилась лучше, поэтому россияне получали уже по 50 долларов. Случившийся в 1998 году обвал рубля обострил ситуацию в государстве, а после ухода Ельцина в отставку, показатели выплат снова снизились до 29 долларов.В 1990-е годы наблюдалось тяжелое положение не только с пенсиями, но и с пересчетом трудового стажа жителей России. В советское время все это фиксировалось в трудовых книжках, однако в момент оформления необходимых документов некоторые записи оказывались не действительными. Затем начали разделять заметки по одной и той же специальности, которая влияла на размер ежемесячной оплаты. Данные терялись, а архивы могли частично сгореть. В результате всего этого россияне теряли свой стаж, что влекло за собой получение небольших сумм в рамках пенсионных отчислений.В современной России также поменяли условия учета «трудового стажа» для женщин, находящихся в декретном отпуске. Массовая работа граждан осуществлялась без внесения записей в книги. Постепенно в стране задолженность по выплатам достигла отметки в 17 триллионов. Еще в 1997 году показатели колебались в пределах 80% прожиточного минимума пожилого человека, в 1999 году – 40%.В период с 2000 по 2012 годы размеры пенсий в долларовом соотношении увеличились в 10 раз, а с учетом инфляции – в 5 раз. Пожилые россияне начали получать по 700 рублей в месяц. В 2005 году этот показатель вырос до 2,5 тысячи рублей, а еще через 5 – до 7,5 тысяч. На 2014 год жители России получали по 11,6 тысячи.Еще 4 года назад отчисления в специальную накопительную часть составили 0% для граждан, не подавших необходимые документы в НПФ. Для тех, кто выполнил нужные условия, все выплаты замораживались на несколько лет. По мнению экспертов, такие нововведения были разработаны для «затыкания» образовавшихся дыр в бюджете. Согласно информации Пенсионного фонда России, в этот период в стране практически не было граждан, чей доход оказался бы ниже прожиточного минимума.Пенсия в текущем году будет повышаться в несколько этапов. Индексацию политические деятели назначили на январь, апрель и август. Размер выплат будет зависеть от показателей прошлого года. Эксперты прогнозируют, что уровень инфляции составит 4,5%. Все отчисления строятся по определенной схеме и включают базовую, страховую и накопительную части. Обычная пенсия должна достичь отметки в 13,7 тысяч рублей, для ветеранов – 36 тысяч, а для детей-инвалидов – 13 тысяч.Прибавки к выплатам остановятся на уровне в 5-6%, что не превышает 700 рублей. Ее размер зависит от ряда факторов, например, служил человек в армии или нет, а также имеет ли он детей или близких людей с инвалидностью. В этом году остро встал вопрос об увеличении стажа. Его изменят только для граждан, работавших на государственной службе. Премьер-министр внес инициативу на рассмотрение членами правительства.Еще в 2015 году сотрудники Пенсионного фонда ввели накопительную систему «баллов», которые добавляются за время трудовой деятельности. Самым важным показателем считается стаж. Накопление происходит после того, как работодатель оплачивает страховые взносы. 1 балл приблизительно равняется до 64 рублей. Узнать свои данные жители России могут на специальном сайте.В список особенностей реформы текущего года входит отмена индексаций работающим пожилым людям, доход которых составляет 83 тысячи рублей. Также запрещаются дополнительные выплаты для чиновников, занимающих свои должности. Среди положительных моментов выделяют сохранение социальных льгот и отказ от повышения пенсионного возраста. Расчет отчислений осуществляется в соответствие с установленным прожиточным минимумом.