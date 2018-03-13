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Киркоров заплатил за банкет Пугачевой полмиллиона рублей
Ежегодно Алла Пугачева устраивает большой банкет под названием «Праздник желтых цветов». В 2018 году Филипп Киркоров вызвался взять расходы за торжественное мероприятие на себя. Журналисты выяснили, что российскому поп-королю обошелся такой поступок для Примадонны в полмиллиона рублей.

Киркоров заплатил за банкет Пугачевой полмиллиона рублей


Площадка для проведения праздника в честь прихода весны была предоставлена бывшим мужем Пугачевой в караоке-клубе. Киркоров с удовольствием встречал приглашенных гостей на мероприятии. Примадонна появилась в интригующем образе, облачилась в пальто черного цвета, берет, удлиненную тунику с цветочным принтом и короткие шорты. Супруг певицы Максим Галкин также пришел на торжество вместе с ней.

Среди гостей праздника Аллы Пугачевой можно было отметить присутствие таких звезд, как Кристина Орбакайте с семьей, исполнительница Жасмин, актриса Олеся Судзиловская, Николай Басков, фигуристка Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. В числе новичков, получивших приглашение на банкет, была Ирина Хакамада.

Торжественное мероприятие прошло по самому высшему разряду. Большой зал был украшен множеством живых цветов и портретов Пугачевой. Каждому гостю был подготовлен подарок в виде автопортрета Примадонны. Праздничный торт и тот был украшен мольбертом. Необыкновенный сюрприз для бывшей жены подготовил Филипп Киркоров.

Напомним, Алла Пугачева порадовала фанатов «ангельским» образом на новом фото.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 16:42
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