Минтранс: До апреля будут подписаны документы о полетах в Египет
Документы о возобновлении полетов из России в Египет официально будут подписаны до апреля 2018 года. Такое заявление прозвучало от Максима Соколова, стоящего во главе отечественного Минтранса.
Подписание документов о восстановлении полетов между странами должно происходить между “Аэрофлотом” и компанией-перевозчиком EgypAir. Соколов уточнил, что Россия была готова к таким мерам еще в конце февраля, однако фирмам требовалось время для утверждения бумаг и раскрутки продажи билетов, поэтому им решили предоставить небольшую паузу. Сразу после подписания соглашения Росавиация должна выдать со своей стороны техническое соглашение.
Как только удастся решить вышеупомянутый вопрос, Москва и Каир смогут уделить внимание возобновлению чартерных рейсов, которые помогут россиянам попасть на курорты Египта. Авиасообщение между государствами официально прекращено еще с осени 2015 года, когда на борту самолета, летевшего в Россию, имел место теракт. Тогда происшествие унесло жизни 217 граждан.
Подписание документов о восстановлении полетов между странами должно происходить между “Аэрофлотом” и компанией-перевозчиком EgypAir. Соколов уточнил, что Россия была готова к таким мерам еще в конце февраля, однако фирмам требовалось время для утверждения бумаг и раскрутки продажи билетов, поэтому им решили предоставить небольшую паузу. Сразу после подписания соглашения Росавиация должна выдать со своей стороны техническое соглашение.
Как только удастся решить вышеупомянутый вопрос, Москва и Каир смогут уделить внимание возобновлению чартерных рейсов, которые помогут россиянам попасть на курорты Египта. Авиасообщение между государствами официально прекращено еще с осени 2015 года, когда на борту самолета, летевшего в Россию, имел место теракт. Тогда происшествие унесло жизни 217 граждан.
Автор: Марина Вебер