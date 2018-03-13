«Аэрофлот» потребовал наказать пассажирок, избивших сотрудниц авиакомпании
Компания «Аэрофлот» требует, чтобы к уголовной ответственности были привлечены две пассажирки, избившие сотрудниц авиаперевозчика 5 и 8 марта. Нарушительницы опоздали на посадку в аэропорту Шереметьево, но предприняли попытку попасть на борт самолета.
Первый инцидент с сотрудницей авиакомпании произошел 5 марта, когда пассажирка рейса Москва – Вильнюс появилась на посадке после завершения процедуры. Женщину отказались пускать на борт и она устроила громкий скандал. Пассажирка начала оскорблять сотрудницу «Аэрофлота», ударила ее по голове и сорвала пропуск с формы. В результате конфликта на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводится соответствующая этой штатной ситуации проверка.
Второе происшествие зафиксировали в Международный женский день. Пассажирка, которая собиралась лететь из столицы в Мюнхен, также опоздала на посадку. Сотрудница «Аэрофлота» объяснила, что не может пропустить врача-косметолога на борт. Но женщину эти слова возмутили и она начала бить пострадавшую телефоном по голове, шее и лицу. В результате у сотрудницы авиакомпании диагностировали ушибы мягких тканей головы.
Планируется, что в июне авиакомпания получит право вносить таких нарушителей в свой «черный список». Компания «Аэрофлот» намерена наказать пассажирок, которые позволили себе нанести вред сотрудницам перевозчика.
Первый инцидент с сотрудницей авиакомпании произошел 5 марта, когда пассажирка рейса Москва – Вильнюс появилась на посадке после завершения процедуры. Женщину отказались пускать на борт и она устроила громкий скандал. Пассажирка начала оскорблять сотрудницу «Аэрофлота», ударила ее по голове и сорвала пропуск с формы. В результате конфликта на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводится соответствующая этой штатной ситуации проверка.
Второе происшествие зафиксировали в Международный женский день. Пассажирка, которая собиралась лететь из столицы в Мюнхен, также опоздала на посадку. Сотрудница «Аэрофлота» объяснила, что не может пропустить врача-косметолога на борт. Но женщину эти слова возмутили и она начала бить пострадавшую телефоном по голове, шее и лицу. В результате у сотрудницы авиакомпании диагностировали ушибы мягких тканей головы.
Планируется, что в июне авиакомпания получит право вносить таких нарушителей в свой «черный список». Компания «Аэрофлот» намерена наказать пассажирок, которые позволили себе нанести вред сотрудницам перевозчика.
Автор: Ирина Доброва