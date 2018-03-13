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Появились фото обновленного кроссовера Changan CS35
В Китае появились фото обновленного кроссовера Changan CS35, это уже второе поколение модели. Официальная же премьера состоится на автомобильной выставке в Пекине, которая пройдет в апреле.

Появились фото обновленного кроссовера Changan CS35


В экстерьере произошли радикальные изменения. Автомобиль стал более угловатый в колесных арках, в форме передних воздухозаборников и тонкой решетке радиатора с прямыми углами. Фары как передние, так и задние, выглядят гораздо уже и превратились в единую линию. В дизайне в целом угадываются мотивы автомобилей концерна Volkswagen.

В интерьере произошли изменения передней панели, а также мультимедийной системы. Будут доступны датчики парковки, пять подушек безопасности. Техническая сторона представлена 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем, имеющим 4 цилиндра и мощность 128 л.с., с ним работает 6-ступенчатый автомат или 5-ступенчатая механика. В продаже Changan CS35 появится в 2019 году.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 17:30
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