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Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально длинными ногами
Модель из Швеции Ия Остергрен покорила Интернет своими нереально длинными ногами. Снимки девушки в Instagram вызывают восхищение у пользователей, а некоторые из них относятся к данным изображениям с недоверием.

Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально длинными ногами


Несмотря на обвинения в адрес Ии Остергрен в обработке своих снимков в фоторедакторе, модель действительно является обладательницей невероятно длинных ног. При росте в 178 сантиметров, длина ее конечностей равна 108 сантиметрам. Девушка рассказала, что в детстве подвергалась насмешкам со стороны сверстников, так как худощавая фигура дополнялась длинными ногами, однако после встречи с будущим супругом ее жизнь кардинально изменилась.

Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально длинными ногами


Мужем длинноногой модели является чемпион по бодибилдингу Торбьёрн Остергрен, который привил своей жене любовь к спорту. Сейчас Ия проводит много времени в спортзале, а результаты своей работы показывает подписчикам в Instagram. К слову, на данный момент у модели 141 тысяча подписчиков, которые с радостью «лайкают» новые фотографии девушки с длинными ногами.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 22:00
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