Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально длинными ногами
Модель из Швеции Ия Остергрен покорила Интернет своими нереально длинными ногами. Снимки девушки в Instagram вызывают восхищение у пользователей, а некоторые из них относятся к данным изображениям с недоверием.
Несмотря на обвинения в адрес Ии Остергрен в обработке своих снимков в фоторедакторе, модель действительно является обладательницей невероятно длинных ног. При росте в 178 сантиметров, длина ее конечностей равна 108 сантиметрам. Девушка рассказала, что в детстве подвергалась насмешкам со стороны сверстников, так как худощавая фигура дополнялась длинными ногами, однако после встречи с будущим супругом ее жизнь кардинально изменилась.
Мужем длинноногой модели является чемпион по бодибилдингу Торбьёрн Остергрен, который привил своей жене любовь к спорту. Сейчас Ия проводит много времени в спортзале, а результаты своей работы показывает подписчикам в Instagram. К слову, на данный момент у модели 141 тысяча подписчиков, которые с радостью «лайкают» новые фотографии девушки с длинными ногами.
Несмотря на обвинения в адрес Ии Остергрен в обработке своих снимков в фоторедакторе, модель действительно является обладательницей невероятно длинных ног. При росте в 178 сантиметров, длина ее конечностей равна 108 сантиметрам. Девушка рассказала, что в детстве подвергалась насмешкам со стороны сверстников, так как худощавая фигура дополнялась длинными ногами, однако после встречи с будущим супругом ее жизнь кардинально изменилась.
Мужем длинноногой модели является чемпион по бодибилдингу Торбьёрн Остергрен, который привил своей жене любовь к спорту. Сейчас Ия проводит много времени в спортзале, а результаты своей работы показывает подписчикам в Instagram. К слову, на данный момент у модели 141 тысяча подписчиков, которые с радостью «лайкают» новые фотографии девушки с длинными ногами.
Автор: Татьяна Свиридова