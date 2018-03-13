В Крыму водитель сбил на тротуаре двух подростков и сбежал
В Джанкойском районе Крыма водитель сбил подростков, находившихся на тротуаре, а затем сбежал с места произошедшего инцидента. Сотрудники правоохранительных органов после проверки сумели задержать злоумышленника.
По словам представителей управления ГИБДД МВД Крыма, 10 марта в центре одного из населенных пунктов водитель сбил подростков. Предполагаемый злоумышленник в сумерках управлял автомобилем ВАЗ. На достаточно большой скорости обвиняемый мужчина вылетел на тротуар, где находились пострадавшие. После этого местный житель скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении.
Подростки 15 и 16 лет из-за сильного удара оказались на асфальте. Из-за падения они не сумели разглядеть номер автомобиля. Оба несовершеннолетних получили травмы, поэтому были госпитализированы. 11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, признавшегося в содеянном. По его словам, он не сумел справиться с управлением, а затем испугался и убежал с места ДТП.
По словам представителей управления ГИБДД МВД Крыма, 10 марта в центре одного из населенных пунктов водитель сбил подростков. Предполагаемый злоумышленник в сумерках управлял автомобилем ВАЗ. На достаточно большой скорости обвиняемый мужчина вылетел на тротуар, где находились пострадавшие. После этого местный житель скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении.
Подростки 15 и 16 лет из-за сильного удара оказались на асфальте. Из-за падения они не сумели разглядеть номер автомобиля. Оба несовершеннолетних получили травмы, поэтому были госпитализированы. 11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, признавшегося в содеянном. По его словам, он не сумел справиться с управлением, а затем испугался и убежал с места ДТП.
Автор: Татьяна Кравченко