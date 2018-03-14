На Бермудах нашли бутылку с посланием 2014 года
На Бермудах местный 12-летний подросток во время очередной уборки пляжа нашел бутылку с посланием 2014 года, которая преодолела путь в более 1,6 тысячи километров. Об этом говорится в сообщении UPI.
Школьник Джозеф Валлис обнаружил любопытную находку, когда вместе с одноклассниками собирал мусор на пляже. Его внимание привлекла незаурядная бутылка, внутри которой находился сверток из пластика. Мальчик решил показать ее отцу.
Дома Джозеф распаковал ее и при помощи лампы с ультрафиолетовым излучением они с семьей расшифровали послание. Авторами текста стали люди, находящиеся четыре года назад, в апреле 2014 года, на французской яхте. Когда они выбросили бутылку в воду, то судно находилось от Бермудских островов на расстоянии свыше 1,6 тысячи километров.
Авторы необычного послания просили, чтобы те, кто найдет бутылку, связались с ними. Джозеф Валлис с отцом отправили сообщение на указанную электронную почту, но ответа так и не последовало.
Неделю назад, 6 марта, в Австралии местные информационные издания сообщили об обнаружении бутылки с самым старым посланием в истории. Предполагается, что его написали в 1886 году на немецком паруснике «Паула».
Школьник Джозеф Валлис обнаружил любопытную находку, когда вместе с одноклассниками собирал мусор на пляже. Его внимание привлекла незаурядная бутылка, внутри которой находился сверток из пластика. Мальчик решил показать ее отцу.
Дома Джозеф распаковал ее и при помощи лампы с ультрафиолетовым излучением они с семьей расшифровали послание. Авторами текста стали люди, находящиеся четыре года назад, в апреле 2014 года, на французской яхте. Когда они выбросили бутылку в воду, то судно находилось от Бермудских островов на расстоянии свыше 1,6 тысячи километров.
Авторы необычного послания просили, чтобы те, кто найдет бутылку, связались с ними. Джозеф Валлис с отцом отправили сообщение на указанную электронную почту, но ответа так и не последовало.
Неделю назад, 6 марта, в Австралии местные информационные издания сообщили об обнаружении бутылки с самым старым посланием в истории. Предполагается, что его написали в 1886 году на немецком паруснике «Паула».
Автор: Виктория Рябинина