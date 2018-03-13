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Глава Volkswagen Маттиас Мюллер верит в возрождение дизельного топлива
Маттиас Мюллер, занимающий должность главы Volkswagen, заявил о своей вере в возрождение дизельного топлива со временем. Сейчас специалисты компании начинают продвигать гибридные и электрические модели транспортных средств, сообщает Phys.

Глава Volkswagen Маттиас Мюллер верит в возрождение дизельного топлива


Спустя 2,5 года после случившегося скандала, где выяснилось об обмане руководителей компании Volkswagen касательно выбросов моторов, Маттиас Мюллер высказался о дизельном топливе. По его мнению, такие двигатели обязательно «переживут эпоху Возрождения». На сегодняшний день производители занимаются созданием технических условий концепций электрокаров и гибридных автомобилей. В ближайшие 5 лет разработчики потратят 34 миллиарда евро на исследования и инвестиции в перспективные проекты.

Также Volkswagen переведет около 90 миллиардов евро для создания традиционных бензиновых и дизельных двигателей. В следующем году компания представит моторы внутреннего сгорания. С сентября 2015 года для компании на рынке снизилась на 33%. Особенно ситуация ухудшилась после скандальной ситуации, связанной с количеством вредных выбросов от установленных моторов в автомобили концерна.

Ранее сообщалось о планах Volkswagen создать «общую» платформу для электрокаров.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 16:56
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