Сергей Астахов намерен помочь дочери Марии стать актрисой

Сергей Астахов пошутил, что хотел, чтобы его дочь была «нормальным человеком», то есть, выбрала себе не актерское призвание. Изначально так и было, Мария училась в Великобритании и США, планировав сначала стать журналистом, а потом закончить Высшую школу экономики. Но, поучившись некоторое время, 19-летняя дочь актера поняла, что «это не ее».Сообщение о том, что Мария хочет податься в актрисы, Сергей Астахов принял без энтузиазма. Но отец намерен помочь дочери поступить в ВУЗ, а если она не пройдет – обещал взять к себе в спектакль. Оказывается, у девушки уже был опыт съемок в кино, поэтому у нее есть потенциал. Астахов хочет послушать, что она читает, и дать дельные советы. Он признался, что для него «счастье помогать дочери».Актер выбрал свою нынешнюю профессию тоже не сразу. Перед этим была и армия, и учеба в двух институтах, и различная работа.В окружении артиста единственная женщина не из актерской среды – это его возлюбленная Виктория. Пара вместе четыре года, а избранница Астахова работает учителем начальных классов. Актеру это очень нравится, так как дома нет необходимости обсуждать очередную роль или интриги на работе. Пара не против официально оформить отношения, но боится «сглазить свое счастье».