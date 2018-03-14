Наталья Рудова сексуально раздвинула ноги для фотоснимка
Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram новый фотоснимок, на котором она сексуально раздвинула ноги. Популярная актриса сопроводила публикацию философскими рассуждениями.
Совсем недавно Рудова разместила в своем микроблоге фотографию, слова к которой вызвали бурную реакцию подписчиков. Знаменитая блондинка отметила, что жизнь коротка, и порекомендовала нарушать правила, быстро прощать, медленно целоваться, искренне любить, неудержимо смеяться и никогда не сожалеть о прошлом. Актриса запечатлена на фотографии в откровенной позе с раздвинутыми ногами. При этом на снимке артистка полностью одета – на ней короткий черный топ, джинсы, белые кроссовки и кожаная куртка. Глаза знаменитость прикрыла солнцезащитными очками, однако легко можно рассмотреть, куда устремлен ее взгляд.
Комментаторы оставили множество высказываний, адресованных Наталье Рудовой: «Лапочка!!!», «Богиня», «Бомба», «Умница и красавица!». Кроме того, внимательные пользователи Сети рассмотрели все, что хотела показать звезда телеэкранов – от белых носков до обручального кольца, красующегося на безымянном пальце. Многие фанаты согласились со словами актрисы и поддержали ее: «Золотые слова».
Напомним, актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой».
Совсем недавно Рудова разместила в своем микроблоге фотографию, слова к которой вызвали бурную реакцию подписчиков. Знаменитая блондинка отметила, что жизнь коротка, и порекомендовала нарушать правила, быстро прощать, медленно целоваться, искренне любить, неудержимо смеяться и никогда не сожалеть о прошлом. Актриса запечатлена на фотографии в откровенной позе с раздвинутыми ногами. При этом на снимке артистка полностью одета – на ней короткий черный топ, джинсы, белые кроссовки и кожаная куртка. Глаза знаменитость прикрыла солнцезащитными очками, однако легко можно рассмотреть, куда устремлен ее взгляд.
Комментаторы оставили множество высказываний, адресованных Наталье Рудовой: «Лапочка!!!», «Богиня», «Бомба», «Умница и красавица!». Кроме того, внимательные пользователи Сети рассмотрели все, что хотела показать звезда телеэкранов – от белых носков до обручального кольца, красующегося на безымянном пальце. Многие фанаты согласились со словами актрисы и поддержали ее: «Золотые слова».
Напомним, актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой».
Автор: Элана Ал-Лами