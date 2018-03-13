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В Саратове предложили назвать улицу именем Табакова
Власти Саратова решили увековечить имя и почтить память знаменитого режиссера и актера театра и кино Олега Табакова. В его честь могут назвать одну из городских улиц.

В Саратове предложили назвать улицу именем Табакова


Артиста очень многое связывает с Саратовом, здесь он родился, пошел в школу, нашел первых друзей и наставников, а самое главное – тут состоялся дебют на сцене. Это произошло благодаря занятиям в театральном кружке в местном Доме пионеров.

Алевтина Лосина, занимающая должность председателя комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике, прокомментировала ситуацию. «Если будут интересные предложения, их надо рассмотреть, улицу можно назвать именем Олега Павловича», - сообщила журналистам чиновница.

Памятник Табакову возле Дворца детского творчества (в прошлом Дом пионеров) был установлен еще при жизни режиссера, в 2015 году. Автором проекта стал скульптор Андрей Щербаков, он решил увековечить талантливого актера в виде Олега Савина, персонажа из кинофильма «Шумный день».

Олег Табаков скончался накануне, 12 марта, в одной из московских клиник. В больнице на лечении он находился с ноября 2017 года. В клинику он поступил с диагнозом пневмония, с того времени состояние артиста ухудшалось.

Все желающие могут лично попрощаться с Табаковым 15 марта в Москве, в его родном театре МХТ им. Чехова. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 17:22
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