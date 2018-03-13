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В Ленобласти школьник скатился с перил и погиб
В Ленобласти 9-летний школьник скатился с перил и получил тяжелые травмы тела и головы. Медицинские работники госпитализировали ребенка и направили в реанимационное отделение, однако спустя некоторое время пострадавший умер.

В Ленобласти школьник скатился с перил и погиб


По словам представителей СУ СКР региона, следователи проводят необходимую проверку по факту гибели 9-летнего школьника. Согласно имеющимся данным, мальчик вышел из своей квартиры и направился в образовательное учреждение. Он спустился на нижний этаж на лифте, а затем решил скатиться с перил. Пострадавший потерял равновесие и упал в пролет. К текущему моменту работники местных правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее в Ленобласти мужчина, находившийся под влиянием спиртного, упал с балкона на 14-м этаже.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 17:13
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