В Ленобласти школьник скатился с перил и погиб
В Ленобласти 9-летний школьник скатился с перил и получил тяжелые травмы тела и головы. Медицинские работники госпитализировали ребенка и направили в реанимационное отделение, однако спустя некоторое время пострадавший умер.
По словам представителей СУ СКР региона, следователи проводят необходимую проверку по факту гибели 9-летнего школьника. Согласно имеющимся данным, мальчик вышел из своей квартиры и направился в образовательное учреждение. Он спустился на нижний этаж на лифте, а затем решил скатиться с перил. Пострадавший потерял равновесие и упал в пролет. К текущему моменту работники местных правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее в Ленобласти мужчина, находившийся под влиянием спиртного, упал с балкона на 14-м этаже.
По словам представителей СУ СКР региона, следователи проводят необходимую проверку по факту гибели 9-летнего школьника. Согласно имеющимся данным, мальчик вышел из своей квартиры и направился в образовательное учреждение. Он спустился на нижний этаж на лифте, а затем решил скатиться с перил. Пострадавший потерял равновесие и упал в пролет. К текущему моменту работники местных правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее в Ленобласти мужчина, находившийся под влиянием спиртного, упал с балкона на 14-м этаже.
Автор: Татьяна Кравченко