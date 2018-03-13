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Руководитель «Театра на Бутырке» прокомментировал известие о смерти актера Олега Графа
Виктор Суриков, который является руководителем «Театра на Бутырке», прокомментировал известие о смерти известного актера Олега Графа. Он отметил, что киноактер при жизни был трогательным и нежным человеком.

Руководитель «Театра на Бутырке» прокомментировал известие о смерти актера Олега Графа


Олег Граф являлся чутким человеком, который очень любил театральное искусство, вспоминает Виктор Суриков. В последнее время он сосредоточил свою работу на исторических персонажах, а его смерть стала полной неожиданностью для коллег и родных.

Актер начинал свою карьеру в театре, где воплотил в жизнь множество персонажей. Славу Олегу Графу принесли телесериалы «Склифосовский», «Пятая стража» и «Психологини». Последние годы своей жизни он играл исторических персонажей. Смерть 49-летнего Графа наступила вчера, 13 марта.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 19:19
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