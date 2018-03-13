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Журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от Олега Табакова
Журналисты после смерти Олега Табакова вспомнили его жене Марине Зудиной рассказ о сделанном аборте. Возлюбленная умершего артиста, которая младше его на 30 лет, признавалась поклонникам в решении прервать беременность.

Журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от Олега Табакова


По словам Марины Зудиной, Олег Табаков знал о ее намерении сделать аборт. Тогда жена исполнителя не была готова брать на себя ответственность, а также не могла разрушить семью. Актриса не перекладывает вину на других людей и считает, что тогда все решения принимала самостоятельно без какого-либо влияния. Позже супружеская пара жалела о содеянном, так как хотела воспитать больше детей. В браке знаменитость родила от заслуженного артиста СССР сына и дочь. Первенец появился, когда звезде отечественного кинематографа исполнился 71 год.

После рождения мальчика Марина Зудина купила в церкви книгу, где прочитала о чувствах эмбриона, когда женщина решается на аборт. После этого исполнительница плакала несколько дней. После смерти Олега Табакова журналисты вспомнили его возлюбленной сказанные слова об этой ситуации.

Ранее в МХТ имени Чехова пообещали назвать место похорон заслуженного артиста СССР.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 19:38
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