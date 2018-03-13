Журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от Олега Табакова
Журналисты после смерти Олега Табакова вспомнили его жене Марине Зудиной рассказ о сделанном аборте. Возлюбленная умершего артиста, которая младше его на 30 лет, признавалась поклонникам в решении прервать беременность.
По словам Марины Зудиной, Олег Табаков знал о ее намерении сделать аборт. Тогда жена исполнителя не была готова брать на себя ответственность, а также не могла разрушить семью. Актриса не перекладывает вину на других людей и считает, что тогда все решения принимала самостоятельно без какого-либо влияния. Позже супружеская пара жалела о содеянном, так как хотела воспитать больше детей. В браке знаменитость родила от заслуженного артиста СССР сына и дочь. Первенец появился, когда звезде отечественного кинематографа исполнился 71 год.
После рождения мальчика Марина Зудина купила в церкви книгу, где прочитала о чувствах эмбриона, когда женщина решается на аборт. После этого исполнительница плакала несколько дней. После смерти Олега Табакова журналисты вспомнили его возлюбленной сказанные слова об этой ситуации.
Ранее в МХТ имени Чехова пообещали назвать место похорон заслуженного артиста СССР.
По словам Марины Зудиной, Олег Табаков знал о ее намерении сделать аборт. Тогда жена исполнителя не была готова брать на себя ответственность, а также не могла разрушить семью. Актриса не перекладывает вину на других людей и считает, что тогда все решения принимала самостоятельно без какого-либо влияния. Позже супружеская пара жалела о содеянном, так как хотела воспитать больше детей. В браке знаменитость родила от заслуженного артиста СССР сына и дочь. Первенец появился, когда звезде отечественного кинематографа исполнился 71 год.
После рождения мальчика Марина Зудина купила в церкви книгу, где прочитала о чувствах эмбриона, когда женщина решается на аборт. После этого исполнительница плакала несколько дней. После смерти Олега Табакова журналисты вспомнили его возлюбленной сказанные слова об этой ситуации.
Ранее в МХТ имени Чехова пообещали назвать место похорон заслуженного артиста СССР.
Автор: Татьяна Кравченко