Правительство одобрило обмен данными в интересах армий стран СНГ
Глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил своей подписью распоряжение о проекте по обмену геопространственной информацией для использования в интересах армий стран СНГ. Проект соглашения предполагает создание специальных информационных банков.
Документ от 9 марта сегодня опубликован для всеобщего ознакомления на портале правовой информации. В распоряжении говорится о том, что Министерство обороны обязано провести совместные с Министерством иностранных дел РФ переговоры с представителями стран-участников Содружества Независимых Государств. По полученным результатам стороны подпишут соглашение о создании банков с геопространственной информацией для обмена данными.
В частности, проект предусматривает развитие структуры по обучению высококвалифицированных кадров для работы с такого рода информацией, а также для обмена опытом в создании таких банков.
Документ от 9 марта сегодня опубликован для всеобщего ознакомления на портале правовой информации. В распоряжении говорится о том, что Министерство обороны обязано провести совместные с Министерством иностранных дел РФ переговоры с представителями стран-участников Содружества Независимых Государств. По полученным результатам стороны подпишут соглашение о создании банков с геопространственной информацией для обмена данными.
В частности, проект предусматривает развитие структуры по обучению высококвалифицированных кадров для работы с такого рода информацией, а также для обмена опытом в создании таких банков.
Автор: Виктория Рябинина