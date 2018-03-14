Помощница Волочковой опровергла информацию о беременности балерины
Совсем недавно Анастасия Волочкова спровоцировала появление слухов опубликованными фотоснимками относительно своей беременности. Помощница знаменитой балерины опровергла информацию по поводу «интересного положения» артистки.
Волочкова разместила фотоснимки, которые послужили поводом для высказываний пользователей Сети о том, что она ждет ребенка. Балерина запечатлена на фотографиях с округлившимися формами и «выпадающим» животом. Внимательные поклонники поспешили поделиться сведениями друг с другом.
Однако директор танцовщицы успокоила взволнованных фанатов и объяснила, что подобные слухи часто распространяются относительно разных представителей мира шоу-бизнеса и это не означает, что они в «интересном положении». Помощница звезды уточнила, что Анастасия Волочкова не беременна, и сведения о пополнении в ее семье – это всего лишь домыслы.
Напомним, поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе Лебедя.
Волочкова разместила фотоснимки, которые послужили поводом для высказываний пользователей Сети о том, что она ждет ребенка. Балерина запечатлена на фотографиях с округлившимися формами и «выпадающим» животом. Внимательные поклонники поспешили поделиться сведениями друг с другом.
Однако директор танцовщицы успокоила взволнованных фанатов и объяснила, что подобные слухи часто распространяются относительно разных представителей мира шоу-бизнеса и это не означает, что они в «интересном положении». Помощница звезды уточнила, что Анастасия Волочкова не беременна, и сведения о пополнении в ее семье – это всего лишь домыслы.
Напомним, поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе Лебедя.
Автор: Элана Ал-Лами