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exclusive / Шоу-бизнес

Помощница Волочковой опровергла информацию о беременности балерины
Совсем недавно Анастасия Волочкова спровоцировала появление слухов опубликованными фотоснимками относительно своей беременности. Помощница знаменитой балерины опровергла информацию по поводу «интересного положения» артистки.

Помощница Волочковой опровергла информацию о беременности балерины


Волочкова разместила фотоснимки, которые послужили поводом для высказываний пользователей Сети о том, что она ждет ребенка. Балерина запечатлена на фотографиях с округлившимися формами и «выпадающим» животом. Внимательные поклонники поспешили поделиться сведениями друг с другом.

Однако директор танцовщицы успокоила взволнованных фанатов и объяснила, что подобные слухи часто распространяются относительно разных представителей мира шоу-бизнеса и это не означает, что они в «интересном положении». Помощница звезды уточнила, что Анастасия Волочкова не беременна, и сведения о пополнении в ее семье – это всего лишь домыслы.

Напомним, поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе Лебедя.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 06:00
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