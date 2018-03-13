Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Экономика / Важно

Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Дефицит молока на территории России достиг показателя в 25%. Такое заявление прозвучало от замглавы правительства РФ Аркадия Дворковича в рамках рабочей поездки в Ставропольский край.

Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%

По словам Дворковича, в России отмечается дефицит молока, и примерно 25% не хватает до объема потребляемого продукта. Состоянием на настоящее время, ежедневно в стране производится порядка 31 млн тонн молока, но для того, чтобы не испытывать в нем потребности, необходимо нарастить указанный показатель до 40 тонн, и это минимальный результат для решение проблемы с дефицитом.

Компенсировать нехватку собственного молока сейчас удается посредством поставок из Беларуси. Однако Аркадий Дворкович выражает надежду на то, что в России удастся достичь необходимого уровня производства. Кроме того, политик убежден, что Ставропольский край в этом прогрессе сыграет одну из ключевых ролей.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Лукашенко пригрозил дать ответ России на запрет ввоза молока.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:48
Читайте также
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Почему долго рассматривают заявку на кредит
Почему в новостройках квартиры дешевле?
Рост пенсии: Как менялся размер выплат от
Правительство одобрило обмен данными в интересах
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 22:00 Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально
13.03, 21:42 Нелли Ермолаева опубликовала полуголое фото
13.03, 21:20 Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее название
13.03, 20:57 Российский селлер IMHO готовится к продаже рекламы на
13.03, 20:53 HBO поделился секретами последнего сезона “Игры
13.03, 20:48 Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
13.03, 20:37 Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
13.03, 20:37 Госэконадзор Ленобласти проведет проверку причин черного
13.03, 20:34 Школьник из Калининградской области покорил “Сколково”
13.03, 20:33 В Великом Новгороде будут строить детские сады в
13.03, 20:30 Появилось первое официальное изображение новой Toyota
13.03, 20:21 Создатель интернета Бернерс-Ли считает главной проблемой
13.03, 20:16 Эдвард Сноуден: Новой главе ЦРУ грозит арест в случае
13.03, 20:09 Гарик Харламов 8 марта оказался в больнице из-за гриппа
13.03, 20:01 В Сети опубликованы шпионские снимки нового
13.03, 19:52 В Windows 7 обнаружен серьезный недостаток
13.03, 19:45 Ученые: Черепа женщин эпохи Средневековья помогли
13.03, 19:38 Журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от
13.03, 19:30 Минтранс: До апреля будут подписаны документы о полетах
13.03, 19:19 Руководитель «Театра на Бутырке» прокомментировал