Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Дефицит молока на территории России достиг показателя в 25%. Такое заявление прозвучало от замглавы правительства РФ Аркадия Дворковича в рамках рабочей поездки в Ставропольский край.
По словам Дворковича, в России отмечается дефицит молока, и примерно 25% не хватает до объема потребляемого продукта. Состоянием на настоящее время, ежедневно в стране производится порядка 31 млн тонн молока, но для того, чтобы не испытывать в нем потребности, необходимо нарастить указанный показатель до 40 тонн, и это минимальный результат для решение проблемы с дефицитом.
Компенсировать нехватку собственного молока сейчас удается посредством поставок из Беларуси. Однако Аркадий Дворкович выражает надежду на то, что в России удастся достичь необходимого уровня производства. Кроме того, политик убежден, что Ставропольский край в этом прогрессе сыграет одну из ключевых ролей.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Лукашенко пригрозил дать ответ России на запрет ввоза молока.
По словам Дворковича, в России отмечается дефицит молока, и примерно 25% не хватает до объема потребляемого продукта. Состоянием на настоящее время, ежедневно в стране производится порядка 31 млн тонн молока, но для того, чтобы не испытывать в нем потребности, необходимо нарастить указанный показатель до 40 тонн, и это минимальный результат для решение проблемы с дефицитом.
Компенсировать нехватку собственного молока сейчас удается посредством поставок из Беларуси. Однако Аркадий Дворкович выражает надежду на то, что в России удастся достичь необходимого уровня производства. Кроме того, политик убежден, что Ставропольский край в этом прогрессе сыграет одну из ключевых ролей.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Лукашенко пригрозил дать ответ России на запрет ввоза молока.
Автор: Марина Вебер