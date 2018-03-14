Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Авто

Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в кредит
Автокомпания Nissan снизила процентную ставку на программы по покупке своих автомобилей в кредит в марте. Кредитование клиентов происходит в рамках собственной программы Nissan Finance.

Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в кредит


Покупателям предлагается приобрести модели Nissan Almera, Terrano и Murano со ставкой 3% на три года, а также Nissan X-Trail и Qashqai со ставкой 7% на аналогичный период, в рамках программы «Простые числа». Более того, существует программа «Простые правила», в рамках которой покупатель покупает авто бренда с минимальным ежемесячным платежом. Данная программа подразумевает покупку автомобиля более высокого класса или комплектации с фиксированным бюджетом. Также существует возможность снизить ежемесячный платеж по кредитной программе до двух раз, если сравнивать со стандартным и классическим кредитным предложением.

В текущем месяце также остаются действенными кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а их участники могут получить допвыгоду во время приобретения в кредит авто Nissan до 10% от его стоимости. В данном случае сумма скидки по госпрограмме будет добавлена к скидке по Trade-in от Nissan. К слову, за два месяца нового года автобренд реализовал 11 682 авто, показав рост на 23% в сравнении с аналогичным показателем минувшего года.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 07:00
Читайте также
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Отток капитала из России с начала 2018 года
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 08:00 Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
14.03, 07:55 В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен
14.03, 07:30 Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами
14.03, 07:00 Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в
14.03, 06:30 Mozilla добавила настройки приватности в Firefox Quantum
14.03, 06:00 Помощница Волочковой опровергла информацию о
14.03, 05:30 Xiaomi показала самосвал-конструктор с механическим
14.03, 05:00 Украина может присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира
14.03, 04:30 Геометрия города влияет на формирование дождевых туч
14.03, 03:30 Отток капитала из России с начала 2018 года удвоился
14.03, 03:00 В Сети появились сведения о криптовалютном ускорителе
14.03, 02:30 Известного археолога уличили в фальсификации находок
14.03, 02:00 Руководство National Geographic попросило прощение за
14.03, 01:30 Депутат Вадим Манукян защитил Леру Кудрявцеву в
14.03, 01:00 На Бермудах нашли бутылку с посланием 2014 года
14.03, 00:30 Внук Сергея Михалкова рассказал, как поэт сочинил гимн
14.03, 00:00 Наталья Рудова сексуально раздвинула ноги для фотоснимка
13.03, 23:40 Ирина Лобачева обвинила вдову Марьянова в причастности к
13.03, 23:21 В Японии политик решил преподать детям урок при помощи
13.03, 23:00 Сергей Астахов намерен помочь дочери Марии стать актрисой