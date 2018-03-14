Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в кредит
Автокомпания Nissan снизила процентную ставку на программы по покупке своих автомобилей в кредит в марте. Кредитование клиентов происходит в рамках собственной программы Nissan Finance.
Покупателям предлагается приобрести модели Nissan Almera, Terrano и Murano со ставкой 3% на три года, а также Nissan X-Trail и Qashqai со ставкой 7% на аналогичный период, в рамках программы «Простые числа». Более того, существует программа «Простые правила», в рамках которой покупатель покупает авто бренда с минимальным ежемесячным платежом. Данная программа подразумевает покупку автомобиля более высокого класса или комплектации с фиксированным бюджетом. Также существует возможность снизить ежемесячный платеж по кредитной программе до двух раз, если сравнивать со стандартным и классическим кредитным предложением.
В текущем месяце также остаются действенными кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а их участники могут получить допвыгоду во время приобретения в кредит авто Nissan до 10% от его стоимости. В данном случае сумма скидки по госпрограмме будет добавлена к скидке по Trade-in от Nissan. К слову, за два месяца нового года автобренд реализовал 11 682 авто, показав рост на 23% в сравнении с аналогичным показателем минувшего года.
Покупателям предлагается приобрести модели Nissan Almera, Terrano и Murano со ставкой 3% на три года, а также Nissan X-Trail и Qashqai со ставкой 7% на аналогичный период, в рамках программы «Простые числа». Более того, существует программа «Простые правила», в рамках которой покупатель покупает авто бренда с минимальным ежемесячным платежом. Данная программа подразумевает покупку автомобиля более высокого класса или комплектации с фиксированным бюджетом. Также существует возможность снизить ежемесячный платеж по кредитной программе до двух раз, если сравнивать со стандартным и классическим кредитным предложением.
В текущем месяце также остаются действенными кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а их участники могут получить допвыгоду во время приобретения в кредит авто Nissan до 10% от его стоимости. В данном случае сумма скидки по госпрограмме будет добавлена к скидке по Trade-in от Nissan. К слову, за два месяца нового года автобренд реализовал 11 682 авто, показав рост на 23% в сравнении с аналогичным показателем минувшего года.
Автор: Татьяна Свиридова