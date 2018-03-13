Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Технологии

Найден способ взломать компьютер через наушники или динамики
Найден реальный способ взлома компьютера через наушники. То, что ПК намного уязвимее, чем кажется, доказали специалисты из университета имени Давила Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).

Найден способ взломать компьютер через наушники или динамики


Исследовательская группа провела эксперимент по взлому компьютера и захвату информации с помощью обычных наушников и динамиков. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Способ взлома ученые назвали MOSQUITO, и его идея состоит в следующем. Вирус производит реверсию выходных аудиоразъемов. В результате этих манипуляций компьютер превращает подключенные динамики и наушники и в некое подобие микрофона, и одновременно в передатчики звуковой информации.

Вредоносное ПО ищет на компьютере нужные файлы, потом преобразовывает их в аудиосигналы и передает хакерам. Принимающее устройство также инфицировано вирусом MOSQUITO, оно принимает данные через наушники, а после перерабатывает их в файл изначального вида.

Для такого взлома компьютера участвовал массив двоичных данных. Скорость передаваемой информации составляла 1800 бит в секунду. Эксперты подчеркивают, что посторонние шумы окружающей среды, музыка или человеческая речь практически не мешают действию вируса.

На сегодняшний день специалисты не могут ответить на вопрос, как защитить свой компьютер от такой хакерской атаки.

Автор: Виктория Рябинина
Вчера, 22:40
Читайте также
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Почему долго рассматривают заявку на кредит
Почему в новостройках квартиры дешевле?
Рост пенсии: Как менялся размер выплат от
Правительство одобрило обмен данными в интересах
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 00:00 Наталья Рудова сексуально раздвинула ноги для фотоснимка
13.03, 23:40 Ирина Лобачева обвинила вдову Марьянова в причастности к
13.03, 23:21 В Японии политик решил преподать детям урок при помощи
13.03, 23:00 Сергей Астахов намерен помочь дочери Марии стать актрисой
13.03, 22:40 Найден способ взломать компьютер через наушники или
13.03, 22:18 Ученые в Швейцарии обучили робота танцам в стиле “пьяный
13.03, 22:00 Модель из Швеции покорила Интернет своими нереально
13.03, 21:42 Нелли Ермолаева опубликовала полуголое фото
13.03, 21:20 Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее название
13.03, 20:57 Российский селлер IMHO готовится к продаже рекламы на
13.03, 20:53 HBO поделился секретами последнего сезона “Игры
13.03, 20:48 Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
13.03, 20:37 Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
13.03, 20:37 Госэконадзор Ленобласти проведет проверку причин черного
13.03, 20:34 Школьник из Калининградской области покорил “Сколково”
13.03, 20:33 В Великом Новгороде будут строить детские сады в
13.03, 20:30 Появилось первое официальное изображение новой Toyota
13.03, 20:21 Создатель интернета Бернерс-Ли считает главной проблемой
13.03, 20:16 Эдвард Сноуден: Новой главе ЦРУ грозит арест в случае
13.03, 20:09 Гарик Харламов 8 марта оказался в больнице из-за гриппа