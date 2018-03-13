Найден способ взломать компьютер через наушники или динамики
Найден реальный способ взлома компьютера через наушники. То, что ПК намного уязвимее, чем кажется, доказали специалисты из университета имени Давила Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).
Исследовательская группа провела эксперимент по взлому компьютера и захвату информации с помощью обычных наушников и динамиков. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
Способ взлома ученые назвали MOSQUITO, и его идея состоит в следующем. Вирус производит реверсию выходных аудиоразъемов. В результате этих манипуляций компьютер превращает подключенные динамики и наушники и в некое подобие микрофона, и одновременно в передатчики звуковой информации.
Вредоносное ПО ищет на компьютере нужные файлы, потом преобразовывает их в аудиосигналы и передает хакерам. Принимающее устройство также инфицировано вирусом MOSQUITO, оно принимает данные через наушники, а после перерабатывает их в файл изначального вида.
Для такого взлома компьютера участвовал массив двоичных данных. Скорость передаваемой информации составляла 1800 бит в секунду. Эксперты подчеркивают, что посторонние шумы окружающей среды, музыка или человеческая речь практически не мешают действию вируса.
На сегодняшний день специалисты не могут ответить на вопрос, как защитить свой компьютер от такой хакерской атаки.
Исследовательская группа провела эксперимент по взлому компьютера и захвату информации с помощью обычных наушников и динамиков. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
Способ взлома ученые назвали MOSQUITO, и его идея состоит в следующем. Вирус производит реверсию выходных аудиоразъемов. В результате этих манипуляций компьютер превращает подключенные динамики и наушники и в некое подобие микрофона, и одновременно в передатчики звуковой информации.
Вредоносное ПО ищет на компьютере нужные файлы, потом преобразовывает их в аудиосигналы и передает хакерам. Принимающее устройство также инфицировано вирусом MOSQUITO, оно принимает данные через наушники, а после перерабатывает их в файл изначального вида.
Для такого взлома компьютера участвовал массив двоичных данных. Скорость передаваемой информации составляла 1800 бит в секунду. Эксперты подчеркивают, что посторонние шумы окружающей среды, музыка или человеческая речь практически не мешают действию вируса.
На сегодняшний день специалисты не могут ответить на вопрос, как защитить свой компьютер от такой хакерской атаки.
Автор: Виктория Рябинина