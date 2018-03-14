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Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами
Американские ученые после проведения исследований заявили о невозможности контакта с инопланетянами. По словам астрономов, люди получат сигналы от представителей внеземной цивилизации, когда пришельцы уже будут мертвы.

Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами


Авторы проекта под руководством Фрэнка Дрейка определили площадь галактики, пропускающую данные от инопланетян. Сигналы распространяются по Млечному Пути очень долгое время. За этот период внеземные цивилизации успевают родиться и умереть. В результате этого процесса область пространства и времени заполнена посланиями уже погибших представителей внеземной расы. Выводы астрономов доказывают невозможность контакта с пришельцами.

Диаметр Млечного Пути достигает отметки в 100 тысяч световых лет, тогда как Солнечная система расположена на расстоянии в 26 тысяч световых лет от центра галактики. По мнению экспертов, цивилизации инопланетян существуют гораздо меньше. Человечество отправляет в космос сигналы порядка 80 лет, поэтому радиоволны с планеты покрыли меньше 0.001 площади всего пространства.

Ранее сообщалось, что ученые каждый год фиксируют до 10 тысяч сигналов из космоса.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 07:30
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