Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами
Американские ученые после проведения исследований заявили о невозможности контакта с инопланетянами. По словам астрономов, люди получат сигналы от представителей внеземной цивилизации, когда пришельцы уже будут мертвы.
Авторы проекта под руководством Фрэнка Дрейка определили площадь галактики, пропускающую данные от инопланетян. Сигналы распространяются по Млечному Пути очень долгое время. За этот период внеземные цивилизации успевают родиться и умереть. В результате этого процесса область пространства и времени заполнена посланиями уже погибших представителей внеземной расы. Выводы астрономов доказывают невозможность контакта с пришельцами.
Диаметр Млечного Пути достигает отметки в 100 тысяч световых лет, тогда как Солнечная система расположена на расстоянии в 26 тысяч световых лет от центра галактики. По мнению экспертов, цивилизации инопланетян существуют гораздо меньше. Человечество отправляет в космос сигналы порядка 80 лет, поэтому радиоволны с планеты покрыли меньше 0.001 площади всего пространства.
Ранее сообщалось, что ученые каждый год фиксируют до 10 тысяч сигналов из космоса.
Авторы проекта под руководством Фрэнка Дрейка определили площадь галактики, пропускающую данные от инопланетян. Сигналы распространяются по Млечному Пути очень долгое время. За этот период внеземные цивилизации успевают родиться и умереть. В результате этого процесса область пространства и времени заполнена посланиями уже погибших представителей внеземной расы. Выводы астрономов доказывают невозможность контакта с пришельцами.
Диаметр Млечного Пути достигает отметки в 100 тысяч световых лет, тогда как Солнечная система расположена на расстоянии в 26 тысяч световых лет от центра галактики. По мнению экспертов, цивилизации инопланетян существуют гораздо меньше. Человечество отправляет в космос сигналы порядка 80 лет, поэтому радиоволны с планеты покрыли меньше 0.001 площади всего пространства.
Ранее сообщалось, что ученые каждый год фиксируют до 10 тысяч сигналов из космоса.
Автор: Татьяна Кравченко