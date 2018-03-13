Ученые: Черепа женщин эпохи Средневековья помогли проследить за их миграцией
Черепа женщин, живших в эпоху Средневековья, помогли ученым проследить за их миграцией. Анализу в лаборатории подвергались человеческие останки, выявленные на территории Баварии.
Антропологи решили исследовать черепа женщин периода Средневековья, что помогло им рассказать о том, каким образом они мигрировали в пределах Европы. На территориальную принадлежность указывали прежде всего изменения в строении вышеупомянутых останков. Некоторые древние записи также позволили установить, что в прошлом племена могли нарочно использовать стягивание черепа, чтобы так выразить индивидуальность собственной общины. Такие действия выражались чаще всего в деформации черепа, что ярко прослеживается в обнаруженных на просторах Баварии останках.
Научные работники после анализа собранных данных пришли к заключению, что в древности племена переселялись для распространения на новые территории. Антропологи считают, что останки преимущественно принадлежат женщинам, которые обитали в юго-восточной части Европы.
Антропологи решили исследовать черепа женщин периода Средневековья, что помогло им рассказать о том, каким образом они мигрировали в пределах Европы. На территориальную принадлежность указывали прежде всего изменения в строении вышеупомянутых останков. Некоторые древние записи также позволили установить, что в прошлом племена могли нарочно использовать стягивание черепа, чтобы так выразить индивидуальность собственной общины. Такие действия выражались чаще всего в деформации черепа, что ярко прослеживается в обнаруженных на просторах Баварии останках.
Научные работники после анализа собранных данных пришли к заключению, что в древности племена переселялись для распространения на новые территории. Антропологи считают, что останки преимущественно принадлежат женщинам, которые обитали в юго-восточной части Европы.
Автор: Марина Вебер