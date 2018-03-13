Появилось первое официальное изображение новой Toyota RAV4
Компания Toyota впервые покажет на мотор-шоу в Нью-Йорке обновленное поколение RAV4. Уже появилось первое официальное фото новинки, где виден только силуэт.
Автомобильное шоу в США пройдет 28 марта, Toyota RAV4 предстанет на нем в пятом поколении. Других подробностей в настоящее время неизвестно.
Прошлое поколение увидело свет в 2012 году в Лос-Анджелесе, через три года вышла рестайлинговая версия. На сегодняшний день японский кроссовер можно заказать с бензиновыми 2, а также 2,5-литровыми двигателями, дающими 146 и 180 л.с., соответственно. Также имеется дизель 2,2 литра, в пике работающий на 150 лошадиных силах. Доступна версия Adventure, которая подразумевает защитные элементы кузова с накладными вставками на арках и колеса 18 размера. Стоимость стартует с 1 440 000 рублей.
Автомобильное шоу в США пройдет 28 марта, Toyota RAV4 предстанет на нем в пятом поколении. Других подробностей в настоящее время неизвестно.
Прошлое поколение увидело свет в 2012 году в Лос-Анджелесе, через три года вышла рестайлинговая версия. На сегодняшний день японский кроссовер можно заказать с бензиновыми 2, а также 2,5-литровыми двигателями, дающими 146 и 180 л.с., соответственно. Также имеется дизель 2,2 литра, в пике работающий на 150 лошадиных силах. Доступна версия Adventure, которая подразумевает защитные элементы кузова с накладными вставками на арках и колеса 18 размера. Стоимость стартует с 1 440 000 рублей.
Автор: Северов Андрей