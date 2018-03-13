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В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
В США в возрасте 46 лет скончался рэпер Крэйг Мэк, популярность которого приходилась на 1990-е годы. Музыкант умер в понедельник, 12 марта, от болезни сердца.

В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк


Заболеванием сердечно-сосудистой системы рэпер страдал на протяжении последних лет своей жизни. О смерти Крэйга Мэка сообщил коронер Коллтон Каунти из Южной Каролины, передает Associated Press. Соболезнования родным музыканта уже выразили DJ Scratch, M.I.A и Funkmaster Flex.

Настоящий успех к Мэку пришел в 1994 году, хотя свой первый сингл рэпер выпустил в 1988 году, скрывая свое настоящее имя за псевдонимом MC EZ. Композиция «Flava in Ya Ear» стала первым хитовым продуктом лейбла Пафф Дэдди Bad Boy Records и в последующем названа платиновой.

Первый альбом рэпера был продан тиражом свыше 500 тысяч пластинок. После этого Крэйг Мэк выпустил еще два, но они уже не пользовались таким большим успехом.

У музыканта был большой перерыв в публичной жизни, из виду он пропал в середине 2000-х годов. В 2012 году рэпер опубликовал сообщение на видеохостинге YouTube, в котором отрекся от своей прошлой жизни и заявил о своей принадлежности к культу Overcomer Ministry. Его относят к радикальному направлению евангелической церкви. До своей смерти Мэк находился в коммуне в Южной Каролине.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 18:13
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