Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее название для отечественного вооружения
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее название для трех образцов отечественного стратегического вооружения. Предложения принимаются на официальном ведомственном портале с 1 марта.
Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием представил данные о новых разработку ученых России в оборонной отрасли. Также глава государства предложил всем жителям страны принять участие в госконкурсе с выбором названия для стратегических новинок. В их числе лазерный комплекс, крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой и уникальный беспилотный и подводный аппарат, который может транспортировать ядерные боеголовки.
В первом этапе конкурса были выбраны лучшие названия из предложенных – «Чебурашка», «Песец», «Светлячок», «Карасик», «Жар-птица», «Горлица», и «Капитошка». В финальном этапе россиянам предстоит выбрать из них самые подходящие для каждого из образцов. К слову, данный сайт посетили около 870 тысяч пользователей, а большая часть из них оказалась иностранцами. На текущий момент в конкурсе для боевого лазера лидируют названия «Зайчик», «Луч» и «Офтальмолог». По беспилотнику – «Посейдон», «Язь» и «Кракен», а для ракеты – «Зевс», «Нежданчик» и «Сталин». Голосование завершится 16 марта.
Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием представил данные о новых разработку ученых России в оборонной отрасли. Также глава государства предложил всем жителям страны принять участие в госконкурсе с выбором названия для стратегических новинок. В их числе лазерный комплекс, крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой и уникальный беспилотный и подводный аппарат, который может транспортировать ядерные боеголовки.
В первом этапе конкурса были выбраны лучшие названия из предложенных – «Чебурашка», «Песец», «Светлячок», «Карасик», «Жар-птица», «Горлица», и «Капитошка». В финальном этапе россиянам предстоит выбрать из них самые подходящие для каждого из образцов. К слову, данный сайт посетили около 870 тысяч пользователей, а большая часть из них оказалась иностранцами. На текущий момент в конкурсе для боевого лазера лидируют названия «Зайчик», «Луч» и «Офтальмолог». По беспилотнику – «Посейдон», «Язь» и «Кракен», а для ракеты – «Зевс», «Нежданчик» и «Сталин». Голосование завершится 16 марта.
Автор: Татьяна Свиридова