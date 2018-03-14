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Депутат Вадим Манукян защитил Леру Кудрявцеву в «коррупционном» скандале
Депутат Госдумы Вадим Манукян выступил в защиту Леры Кудрявцевой, попавшей в «коррупционный скандал». Пользователи Сети обвинили телеведущую в том, что она якобы «протащила» Машу Малиновскую для съемок в «Секрете на миллион».

Депутат Вадим Манукян защитил Леру Кудрявцеву в «коррупционном» скандале


По словам Вадима Манукяна, Лера Кудрявцева не имеет никакого отношения к выбору гостей для передачи. Этим занимается группа специалистов и редакторов, которые обсуждают и решают, какую знаменитость им пригласить на эфир. Ведущие не могут повлиять на выбор команды. Само же телевидение является «сложным механизмом». Депутат Госдумы уверен, что только люди, не бывавшие на записи, могут писать обвинительные сообщения.

На возникший «коррупционный» скандал отреагировала Маша Малиновская. Она в саркастической манере обратилась к хейтерам и поблагодарила их за то, что смогли поставить ее на место. Лера Кудрявцева в этой ситуации больше предпочла хранить молчание и никак не комментировать появившиеся слухи.

Ранее телеведущая опубликовала в соцсети откровенный снимок с супругом.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 01:30
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