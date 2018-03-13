Школьник из Калининградской области покорил “Сколково” атомным реактором из Lego
Ученик шестого класса из Калининградской области покорил “Сколково” своим невероятным атомным реактором, собранным из Lego. Такая работа принесла ему первенство в рамках конкурса-акселератора “НТСИ-SkАРТ”, передает iReactor.
Всего в конкурсе принимали участие свыше 600 различных работ, однако юный житель города Гусев впечатлил гостей и экспертов из “Сколково” больше остальных. Он презентовал собранный из конструктора атомный реактор, а затем попытался продемонстрировать присутствующим, что за мирным атомом будущее. Житель Калининградской области при этом объяснил, каким образом возможно рационально расходовать воду, которая охлаждает реактор.
Модель школьника-инженера призвана показать, как посредством атомного реактора загорается свет в домах. Юноша смастерил из обычного Lego полноценный жилой комплекс, линию электропередач, а также трансформатор. Кроме того, мальчик добавил в “инсталляцию” теплицу с водяным обогревом земли и систему охлаждения. В целом присутствующие остались лучшей работой конкурса довольны.
Всего в конкурсе принимали участие свыше 600 различных работ, однако юный житель города Гусев впечатлил гостей и экспертов из “Сколково” больше остальных. Он презентовал собранный из конструктора атомный реактор, а затем попытался продемонстрировать присутствующим, что за мирным атомом будущее. Житель Калининградской области при этом объяснил, каким образом возможно рационально расходовать воду, которая охлаждает реактор.
Модель школьника-инженера призвана показать, как посредством атомного реактора загорается свет в домах. Юноша смастерил из обычного Lego полноценный жилой комплекс, линию электропередач, а также трансформатор. Кроме того, мальчик добавил в “инсталляцию” теплицу с водяным обогревом земли и систему охлаждения. В целом присутствующие остались лучшей работой конкурса довольны.
Автор: Марина Вебер