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Xiaomi показала самосвал-конструктор с механическим управлением за 15,6 долларов
Сотрудники компании Xiaomi показали самосвал-конструктор Mitu Building Blocks Mining Truck, имеющий механическое управление. Стоимость представленной детской игрушки без электроники на рынке составит 15,6 долларов.

Xiaomi показала самосвал-конструктор с механическим управлением за 15,6 долларов


Самосвал-конструктор от Xiaomi состоит из 500 деталей и аналогичен LEGO. С помощью специального рулевого колеса дети имеют возможность поворачивать переднюю пару колес, а благодаря задней оси с дифференциалом – заднюю. Разработчики предусмотрели в игрушке и механизм опрокидывания кузова транспортного средства. На рынке в Китае оно грузовик начнет продаваться с 14 марта по цене в 15,6 долларов.

В созданную линейку компании Xiaomi производители добавили «умный» набор для собаки, пингвина и повозки с лошадью. На сайте AliExpress они стоят 43 доллара. Топовые модели роботов обойдутся покупателям в 110 долларов. Также разработчики выпускают кубик-антистресс за 4 доллара.

Ранее Xiaomi показала «умное» сидение для унитаза.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 05:30
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