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Геометрия города влияет на формирование дождевых туч
Геометрия современных городов повлияла на формирование дождевых туч и количество выпадающих осадков. Идея состоит в том, что из-за плотной застройки одни части города ждет засуха, а другие – обильные ливни.

Геометрия города влияет на формирование дождевых туч


Исследователи рассказали о своем наблюдении в двух статьях в специализированных изданиях Scientific Reports и Geophysical Research Letters. Их главная мысль – урбанизация способна в небольших масштабах влиять на климат. К примеру, в мегаполисах температура воздуха на пару градусов всегда выше, чем в сельской местности в том же регионе.

Для наблюдений специалисты выбрали два города: Сан-Мигель-де-Тукуман в гористой местности в Аргентине и Мумбаи в Индии. Предполагалось, что в последнем мегаполисе масштабы застроек будут способствовать зарождению штормов.

Оказалось, что в обоих городах наблюдаются схожие явления, хотя они находятся совершенно в разных местностях. Здания способны влиять на распределение дождевых облаков над населенным пунктом. К то время как в одних частях города дожди идут сильнее, в других других наоборот слабее.

Исследование ученых показало, что активная урбанизация территорий оказывает прямое воздействие на погоду независимо от того, где города расположены. Поведение дождевых облаков хорошо описывается моделями с учетом факторов плотной застройки местности.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 04:30
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