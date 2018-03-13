СМИ сообщают о взрыве в жилом доме в Петербурге
В одном из жилых домов, размещенных в Санкт-Петербурге, прогремел взрыв. Об этом сообщают массмедиа, ссылаясь на источники в экстренных службах города и заявления очевидцев событий.
О происшествии в Петербурге стало известно днем вторника, 13 марта. Предварительно, в одном из жилых многоэтажных зданий, размещенных на улице Народного ополчения, неожиданно раздался взрыв. Кроме того, некоторые источники утверждают, что на верхних этажах здания оказались разрушены несколько квартир. Известно, что одна из последних после хлопка вспыхнула, на месте наблюдается открытое горение, которое грозит распространиться на соседние помещения.
Очевидцы в соцсетях уточняют, что звук после взрыва удалось расслышать даже через несколько кварталов. Имеются данные, что в многоэтажке проживают порядка 626 граждан. В МЧС Петербурга комментировать ситуацию не стали, отметив, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб. О причинах случившегося и возможных пострадавших сведения пока отсутствуют.
О происшествии в Петербурге стало известно днем вторника, 13 марта. Предварительно, в одном из жилых многоэтажных зданий, размещенных на улице Народного ополчения, неожиданно раздался взрыв. Кроме того, некоторые источники утверждают, что на верхних этажах здания оказались разрушены несколько квартир. Известно, что одна из последних после хлопка вспыхнула, на месте наблюдается открытое горение, которое грозит распространиться на соседние помещения.
Очевидцы в соцсетях уточняют, что звук после взрыва удалось расслышать даже через несколько кварталов. Имеются данные, что в многоэтажке проживают порядка 626 граждан. В МЧС Петербурга комментировать ситуацию не стали, отметив, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб. О причинах случившегося и возможных пострадавших сведения пока отсутствуют.
Автор: Марина Вебер