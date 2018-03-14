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Mozilla добавила настройки приватности в Firefox Quantum 59
Сотрудники компании Mozilla представили новую версию Firefox Quantum 59 для macOS, GNU/Linux и Microsoft Windows. Разработчики добавили в обновленный браузер ускоренную загрузку веб-страниц и дополнительные настройки приватности.

Mozilla добавила настройки приватности в Firefox Quantum 59


Добиться лучшей производительности Firefox Quantum 59 специалисты смогли благодаря сетевому и локальному кешированию. В новинке они улучшили рендеринг графики на операционной платформе macOS и ускорили загрузку контента на домашней странице за счет технологии OMTP. Теперь пользователи имеют возможность добавлять аннотации, рисовать графические элементы или же обрезать видимую зону. Юзеры смогут перетаскивать на страницу самые посещаемые веб-сайты и сортировать их.

Настройки приватности Firefox Quantum 59 позволяют блокировать запросы доступа к микрофону, камере и данным о местоположении. В диалоговых окнах пользователи увидят новые опции. Браузер поддерживает спецификацию W3C для цифровых стилусов, сенсорных экранов и манипуляторов мыши. Для получения обновленной версии необходимо воспользоваться функцией автоматической загрузки или скачать файл с официального сайта.

Ранее сообщалось о желании Mozilla заменить формат JPEG на AV1.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 06:30
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