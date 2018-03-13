Ученые научились распознавать пол ворон по их голосу
Ученые Венского университета в Австрии провели исследование, в ходе которого наблюдали за воронами в государственном парке. Выяснилось, что характер и длительность голоса птицы позволяет распознавать его пол и возраст.
В ходе эксперимента ученые записали голоса ворон во время кормежки. Полученные данные подверглись глубокому анализу, после чего выяснилось, что звуки птиц имеют различие в отличие от пола и возраста. Отличие заключается в продолжительности, частоте и громкости карканья.
Исследователи предполагают, что птицы могут различать данные нюансы и реагировать соответственно в зависимости от ситуации. К примеру, крик ворона, который зовет сородичей в свою группу, расценивается другими представителями вида, а после этого принимается решение о согласии или отказе.
В ходе эксперимента ученые записали голоса ворон во время кормежки. Полученные данные подверглись глубокому анализу, после чего выяснилось, что звуки птиц имеют различие в отличие от пола и возраста. Отличие заключается в продолжительности, частоте и громкости карканья.
Исследователи предполагают, что птицы могут различать данные нюансы и реагировать соответственно в зависимости от ситуации. К примеру, крик ворона, который зовет сородичей в свою группу, расценивается другими представителями вида, а после этого принимается решение о согласии или отказе.
Автор: Татьяна Свиридова