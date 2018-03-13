Apple упала на 24 позиции в ежегодном рейтинге репутации компаний
Компания Apple упала на 24 позиции, с пятого по 29-е место, в годовом репутационном рейтинге, составленном аналитической фирмой The Harris Poll. В опросе, который учитывался при подготовке результатов, приняли участие более 28 тысяч граждан, сообщает Phone Arena.
Второй год подряд первенство удается выбороть компании Amazon. Apple же напротив серьезно уступила свои позиции, опустившись на 29-ю строчку рейтинга, хотя год назад находилась на пятом. По словам Джона Герзема, генерального директора The Harris Poll, это связано с тем, что бренд не выпустил никаких инновационных или технологических новаторских продуктов. Однако может быть и другая причина, и это противоречие, связанное с некоторыми из последних разработок Apple. В частности, iPhone X хотя и имеет неплохую “начинку”, но все же многие согласились с тем, что он слишком дорогой.
Кроме того, репутации разработчика повредил скандал с замедлением старых iPhone, о чем пользователей даже не предупреждали. Также с некоторыми проблемами столкнулись и выпущенные “яблочной” фирмой HomePod.
Второй год подряд первенство удается выбороть компании Amazon. Apple же напротив серьезно уступила свои позиции, опустившись на 29-ю строчку рейтинга, хотя год назад находилась на пятом. По словам Джона Герзема, генерального директора The Harris Poll, это связано с тем, что бренд не выпустил никаких инновационных или технологических новаторских продуктов. Однако может быть и другая причина, и это противоречие, связанное с некоторыми из последних разработок Apple. В частности, iPhone X хотя и имеет неплохую “начинку”, но все же многие согласились с тем, что он слишком дорогой.
Кроме того, репутации разработчика повредил скандал с замедлением старых iPhone, о чем пользователей даже не предупреждали. Также с некоторыми проблемами столкнулись и выпущенные “яблочной” фирмой HomePod.
Автор: Марина Вебер