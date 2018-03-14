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Украина может присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Украинские власти призывают сборную своей страны бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону, который будет проходить в Тюмени. Такого рода заявление на свой личной странице в Facebook написал Игорь Жданов, глава Министерства молодежи и спорта Украины.

Украина может присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени


Жданов заявил, что надеется на отказ украинской сборной от участия в соревнованиях на российской территории. Он привел в пример американских, канадских и чешских спортсменов.

Также министр сделал акцент на том, что Россия – это страна-агрессор, обвинив государство в спортивной политике, направленной на употребление запрещенных препаратов. Жданов обратился к представителям всех международных федераций с настоятельной просьбой избегать выбора России в качестве страны для проведения спортивных соревнований.

Последний этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные команды Чехии, Канады и США официально отказались принимать участие в спортивных состязаниях. При этом члены этих команд через соцсети призывают спортсменов присоединится к бойкоту РФ из-за того, что страна не борется с практикой применения допинга спортсменами.

Несмотря на разгоревшиеся споры по поводу проведения состязаний в Тюмени, Международный союз биатлонистов несколько раз заявлял, что последний этап Кубка мира не будут переносить в другой город или назначать другую дату.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 05:00
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