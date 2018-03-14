Внук Сергея Михалкова рассказал, как поэт сочинил гимн СССР
Внук Сергея Михалкова в связи со 105-летием творческого деятеля решил поделиться семейными тайнами. В этот раз предприниматель и бизнесмен Степан Михалков рассказал, как российский поэт сочинил известный гимн СССР.
Внук Сергея Михалкова назвал поэта очень авантюрным человеком. Как оказалось, публицист и писатель не получал никаких заказов на написание гимна. Однажды он сидел в ресторане и думал, почему его имя не включили в один из конкурсов. После этого сценарист решил поучаствовать в мероприятии и принялся за написание произведения.
Первый стих Сергей Михалков показал в 1935 году. В следующем году он опубликовал на страницах газеты «Правда» еще одно произведение под названием «Светлана», которое очень понравилось Иосифу Сталину. С 1960-х годов писатель стал общественным деятелем в сфере литературы и пробовал свои силы на должностях секретаря и депутата. Суммарный тираж книг публициста составил 300 миллионов экземпляров.
Внук Сергея Михалкова назвал поэта очень авантюрным человеком. Как оказалось, публицист и писатель не получал никаких заказов на написание гимна. Однажды он сидел в ресторане и думал, почему его имя не включили в один из конкурсов. После этого сценарист решил поучаствовать в мероприятии и принялся за написание произведения.
Первый стих Сергей Михалков показал в 1935 году. В следующем году он опубликовал на страницах газеты «Правда» еще одно произведение под названием «Светлана», которое очень понравилось Иосифу Сталину. С 1960-х годов писатель стал общественным деятелем в сфере литературы и пробовал свои силы на должностях секретаря и депутата. Суммарный тираж книг публициста составил 300 миллионов экземпляров.
Автор: Татьяна Кравченко