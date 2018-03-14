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Внук Сергея Михалкова рассказал, как поэт сочинил гимн СССР
Внук Сергея Михалкова в связи со 105-летием творческого деятеля решил поделиться семейными тайнами. В этот раз предприниматель и бизнесмен Степан Михалков рассказал, как российский поэт сочинил известный гимн СССР.

Внук Сергея Михалкова рассказал, как поэт сочинил гимн СССР


Внук Сергея Михалкова назвал поэта очень авантюрным человеком. Как оказалось, публицист и писатель не получал никаких заказов на написание гимна. Однажды он сидел в ресторане и думал, почему его имя не включили в один из конкурсов. После этого сценарист решил поучаствовать в мероприятии и принялся за написание произведения.

Первый стих Сергей Михалков показал в 1935 году. В следующем году он опубликовал на страницах газеты «Правда» еще одно произведение под названием «Светлана», которое очень понравилось Иосифу Сталину. С 1960-х годов писатель стал общественным деятелем в сфере литературы и пробовал свои силы на должностях секретаря и депутата. Суммарный тираж книг публициста составил 300 миллионов экземпляров.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 00:30
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