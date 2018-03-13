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В Великом Новгороде будут строить детские сады в микрорайонах Северном и Иванушках
Мэр Великого Новгорода отчитался перед горожанами о проделанной работе за 2017 год. Он рассказал, что есть планы построить новые образовательные дошкольные учреждения в двух микрорайонах города: Иванушки и Северном. Детские сады будут рассчитаны на 240 мест каждый.

В Великом Новгороде будут строить детские сады в микрорайонах Северном и Иванушках


Как передает портал iReactor, руководитель города Юрий Бобрышев 12 марта сказал на какие социально важные объекты будут выделены бюджетные деньги: ремонт различных дорог, завершение строительства с нуля школы №37, она будет готова к маю этого года. Летом в новом здании планируются внутренние работы и установка различного оборудования. Также будет начато возведение двух новых детских садов в разных районах города. Общее число новых мест для дошкольников составит 480 штук, а каждый объект обойдется в сумму 1 000 000 рублей. Мэр добавил, что центральные власти помогли и часть нужных средств поступит из федерального бюджета, а остальное выделит город и область.



Программы финансирования рассчитаны на 2018-2019 года. Также в городском комитете образования пожаловались на нехватку детских садов в Псковском микрорайоне.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 20:33
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