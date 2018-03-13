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exclusive / Общество

Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
В США 30-летняя местная жительница решила разрезать глаза, чтобы добиться сходства с куклой Барби. На такую трансформацию девушка азиатского происхождения потратила почти 4 тысячи долларов.

Ради сходства с Барби американка разрезала глаза

Чтобы изменить разрез глаз, американка решилась на блефаропластику. Все ради того, чтобы стать похожей на куклу с европейской внешностью. За последние годы порядка 35 тысяч долларов ушло на то, чтобы тело девушки имело сходство с “идеальной” фигурой Барби. Гражданка отмечает, что желает получить внешность именно классической куклы, а не ее современных вариаций.

Модификации жительницы Лос-Анджелеса многие находят привлекательными, а на ее Instagram-аккаунт успели подписаться более 72 тысяч пользователей Сети. Посредством превращения в Барби американка пытается избавиться от низкой самооценки, веря, что пластическая хирургия поможет ей стать “уникальной”.

Впрочем, в Интернете далеко не все поддерживают перевоплощение жительницы США, считая, что таким образом она не добьется совершенства, ведь ее красота искусственная.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:37
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