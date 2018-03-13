Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
В США 30-летняя местная жительница решила разрезать глаза, чтобы добиться сходства с куклой Барби. На такую трансформацию девушка азиатского происхождения потратила почти 4 тысячи долларов.
Чтобы изменить разрез глаз, американка решилась на блефаропластику. Все ради того, чтобы стать похожей на куклу с европейской внешностью. За последние годы порядка 35 тысяч долларов ушло на то, чтобы тело девушки имело сходство с “идеальной” фигурой Барби. Гражданка отмечает, что желает получить внешность именно классической куклы, а не ее современных вариаций.
Модификации жительницы Лос-Анджелеса многие находят привлекательными, а на ее Instagram-аккаунт успели подписаться более 72 тысяч пользователей Сети. Посредством превращения в Барби американка пытается избавиться от низкой самооценки, веря, что пластическая хирургия поможет ей стать “уникальной”.
Впрочем, в Интернете далеко не все поддерживают перевоплощение жительницы США, считая, что таким образом она не добьется совершенства, ведь ее красота искусственная.
Чтобы изменить разрез глаз, американка решилась на блефаропластику. Все ради того, чтобы стать похожей на куклу с европейской внешностью. За последние годы порядка 35 тысяч долларов ушло на то, чтобы тело девушки имело сходство с “идеальной” фигурой Барби. Гражданка отмечает, что желает получить внешность именно классической куклы, а не ее современных вариаций.
Модификации жительницы Лос-Анджелеса многие находят привлекательными, а на ее Instagram-аккаунт успели подписаться более 72 тысяч пользователей Сети. Посредством превращения в Барби американка пытается избавиться от низкой самооценки, веря, что пластическая хирургия поможет ей стать “уникальной”.
Впрочем, в Интернете далеко не все поддерживают перевоплощение жительницы США, считая, что таким образом она не добьется совершенства, ведь ее красота искусственная.
Автор: Марина Вебер