Российский селлер IMHO готовится к продаже рекламы на YouTube
Российская компания IMHO будет заниматься продажей рекламы на видеохостинге YouTube. Такое заявление сделала глава селлера Мария Лапушкина.
IMHO уже скоро начнет продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах в российском сегменте YouTube. В частности, речь идет об Star Media, Yellow, Black & White, СТС-Медиа, ВГТРК и «Первом канале». В общей численности изменения коснутся 150 площадок, которые используют продюсерские центры для публикаций своих телепродуктов.
Официальные представители Google уже подтвердили смену медиа-селлера, но отказались комментировать ситуацию подробно.
На протяжении более 10 лет компания IMHO занималась продажей рекламы на главной странице поисковой системы «Яндекс», при этом она была эксклюзивным продавцом. В прошлом году «Яндекс» изменил свою политику и начал тестировать новые форматы, тем самым отменив эксклюзив.
IMHO уже скоро начнет продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах в российском сегменте YouTube. В частности, речь идет об Star Media, Yellow, Black & White, СТС-Медиа, ВГТРК и «Первом канале». В общей численности изменения коснутся 150 площадок, которые используют продюсерские центры для публикаций своих телепродуктов.
Официальные представители Google уже подтвердили смену медиа-селлера, но отказались комментировать ситуацию подробно.
На протяжении более 10 лет компания IMHO занималась продажей рекламы на главной странице поисковой системы «Яндекс», при этом она была эксклюзивным продавцом. В прошлом году «Яндекс» изменил свою политику и начал тестировать новые форматы, тем самым отменив эксклюзив.
Автор: Виктория Рябинина