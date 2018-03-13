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Российский селлер IMHO готовится к продаже рекламы на YouTube
Российская компания IMHO будет заниматься продажей рекламы на видеохостинге YouTube. Такое заявление сделала глава селлера Мария Лапушкина.

Российский селлер IMHO готовится к продаже рекламы на YouTube


IMHO уже скоро начнет продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах в российском сегменте YouTube. В частности, речь идет об Star Media, Yellow, Black & White, СТС-Медиа, ВГТРК и «Первом канале». В общей численности изменения коснутся 150 площадок, которые используют продюсерские центры для публикаций своих телепродуктов.

Официальные представители Google уже подтвердили смену медиа-селлера, но отказались комментировать ситуацию подробно.

На протяжении более 10 лет компания IMHO занималась продажей рекламы на главной странице поисковой системы «Яндекс», при этом она была эксклюзивным продавцом. В прошлом году «Яндекс» изменил свою политику и начал тестировать новые форматы, тем самым отменив эксклюзив.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 20:57
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