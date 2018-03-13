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В Windows 7 обнаружен серьезный недостаток
В ОС Windows 7 пользователям удалось обнаружить существенный недостаток. Проблема возникает преимущественно на компьютерах с процессорами AMD новой генерации.

В Windows 7 обнаружен серьезный недостаток

Трудность наблюдается при попытке установить Windows 7 на ПК с современными AMD, куда входят также чипы Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G. В частности, попытка загрузить “операционку” на “чистый” компьютер приводит к тому, что возникает “синий экран смерти”, а это служит свидетельством фатальной ошибки в функционировании устройства. В сообщении указывается, что базовая система ввода-вывода BIOS не имеет поддержки интерфейса ACPI, который ответственен за конфигурацию, а также электропитание. Виновником такой ситуации может являться интегрированный непосредственно в AMD Ryzen графический ускоритель.

Между тем, исследования демонстрируют, что Windows 7 до сих пор сохраняет статус самой популярной ОС, притом во всем мире. В настоящее время она установлена в сумме на 44% всех компьютеров.

Ранее появились данные о том, что в скором будущем Windows 10 может стать абсолютно бесплатной для пользователей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:52
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