Руководство National Geographic попросило прощение за многолетний расизм
Руководство издания National Geographic публично попросило прощение за многолетний расизм. Речь идёт о статьях, в которых афроамериканцев и жителей различных племён называли нецивилизованными людьми.
В современном обществе оскорбление человека по цвету кожи и любым другим критериям является не просто некорректным, но и наказуемым. Именно поэтому руководство издания National Geographic решило публично признать собственную вину и попросить прощение за многолетний расизм. Причиной стали различные репортажи, во время которых жителей племён и афроамериканцев, живущих за пределами цивилизации, приравнивали к аборигенам древности, которые не могли себе даже представить о технологиях современности. Сейчас же, в эпоху технического развития, многие племена по всему миру пользуются благами цивилизации, пусть и живут далеко за её пределами. Именно поэтому любые оскорбления в их адрес можно считать расизмом.
Во искупление своей вины апрельский номер National Geographic выйдет максимально политкорректным. На обложке запечатлены две сестры с разным цветом кожи. Заглавная подпись гласит: «Эти двойняшки заставляют нас переосмыслить всё, что мы знаем о расе». В самом же номере, согласно заявлению главного редактора Сьюзан Голдебрг, больше нет ни малейшего намёка на принижение достоинства какой бы то ни было этнической группы людей.
В современном обществе оскорбление человека по цвету кожи и любым другим критериям является не просто некорректным, но и наказуемым. Именно поэтому руководство издания National Geographic решило публично признать собственную вину и попросить прощение за многолетний расизм. Причиной стали различные репортажи, во время которых жителей племён и афроамериканцев, живущих за пределами цивилизации, приравнивали к аборигенам древности, которые не могли себе даже представить о технологиях современности. Сейчас же, в эпоху технического развития, многие племена по всему миру пользуются благами цивилизации, пусть и живут далеко за её пределами. Именно поэтому любые оскорбления в их адрес можно считать расизмом.
Во искупление своей вины апрельский номер National Geographic выйдет максимально политкорректным. На обложке запечатлены две сестры с разным цветом кожи. Заглавная подпись гласит: «Эти двойняшки заставляют нас переосмыслить всё, что мы знаем о расе». В самом же номере, согласно заявлению главного редактора Сьюзан Голдебрг, больше нет ни малейшего намёка на принижение достоинства какой бы то ни было этнической группы людей.
Автор: Александров Александр