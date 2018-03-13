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HBO поделился секретами последнего сезона “Игры престолов”
Канал HBO поделился с поклонниками “Игры престолов” некоторыми секретами последнего сезона сериала. Премьера финальных эпизодов проекта состоится только в 2019 году.

HBO поделился секретами последнего сезона “Игры престолов”

По словам представителей HBO, восьмой заключительный сезон “Игры престолов” ничуть не разочарует зрителей. При этом почти все ключевые персонажи сериала в финальных сериях умрут. Многие актеры оказались поражены не только кончиной своих экранных героев, но также тем, где и каким образом это произошло. Вице-президент канала Франческа Орси поделился, что после вычитки сценария съемочная группа аплодировала стоя почти на протяжении 15 минут.

Сейчас детали сюжета “Игры престолов” держатся в строгом секрете, но все же наверняка известно, что дебютные серии сезона покажут в апреле 2019. В частности, на это намекнула в одном из интервью Мэйси Уильямс, известная поклонникам проекта роли Арьи Старк.

Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что сериал “Игра престолов” впоследствии может быть воссоздан в компьютерной игре.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:53
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