HBO поделился секретами последнего сезона “Игры престолов”
Канал HBO поделился с поклонниками “Игры престолов” некоторыми секретами последнего сезона сериала. Премьера финальных эпизодов проекта состоится только в 2019 году.
По словам представителей HBO, восьмой заключительный сезон “Игры престолов” ничуть не разочарует зрителей. При этом почти все ключевые персонажи сериала в финальных сериях умрут. Многие актеры оказались поражены не только кончиной своих экранных героев, но также тем, где и каким образом это произошло. Вице-президент канала Франческа Орси поделился, что после вычитки сценария съемочная группа аплодировала стоя почти на протяжении 15 минут.
Сейчас детали сюжета “Игры престолов” держатся в строгом секрете, но все же наверняка известно, что дебютные серии сезона покажут в апреле 2019. В частности, на это намекнула в одном из интервью Мэйси Уильямс, известная поклонникам проекта роли Арьи Старк.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что сериал “Игра престолов” впоследствии может быть воссоздан в компьютерной игре.
По словам представителей HBO, восьмой заключительный сезон “Игры престолов” ничуть не разочарует зрителей. При этом почти все ключевые персонажи сериала в финальных сериях умрут. Многие актеры оказались поражены не только кончиной своих экранных героев, но также тем, где и каким образом это произошло. Вице-президент канала Франческа Орси поделился, что после вычитки сценария съемочная группа аплодировала стоя почти на протяжении 15 минут.
Сейчас детали сюжета “Игры престолов” держатся в строгом секрете, но все же наверняка известно, что дебютные серии сезона покажут в апреле 2019. В частности, на это намекнула в одном из интервью Мэйси Уильямс, известная поклонникам проекта роли Арьи Старк.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что сериал “Игра престолов” впоследствии может быть воссоздан в компьютерной игре.
Автор: Марина Вебер