Эдвард Сноуден: Новой главе ЦРУ грозит арест в случае посещения Евросоюза
Джине Хэспел, являющейся новой главой ЦРУ, грозит арест в случае посещения Евросоюза. Данное заявление опубликовал экс-сотрудник американского Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден в своей странице в Twitter.
В сообщении Эдварда Сноудена говорится, что Новый директор ЦРУ Джина Хэспел, учавствовавшая в «пытках людей», вероятно, не сможет посещать ЕС с целью встреч с другими главами спецслужб, так как может быть арестована. Основой для этого послужит жалоба в прокуратуру Германии от берлинского Европейского центра по конституционным правам и правам человека.
Эдвард Сноуден в своем сообщении упомянул доклад, согласно которому Джина Хэспел якобы принимала участие в пытках удерживаемых, которые подозревались в терроризме.
В сообщении Эдварда Сноудена говорится, что Новый директор ЦРУ Джина Хэспел, учавствовавшая в «пытках людей», вероятно, не сможет посещать ЕС с целью встреч с другими главами спецслужб, так как может быть арестована. Основой для этого послужит жалоба в прокуратуру Германии от берлинского Европейского центра по конституционным правам и правам человека.
Эдвард Сноуден в своем сообщении упомянул доклад, согласно которому Джина Хэспел якобы принимала участие в пытках удерживаемых, которые подозревались в терроризме.
Автор: Татьяна Свиридова