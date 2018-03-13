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Эдвард Сноуден: Новой главе ЦРУ грозит арест в случае посещения Евросоюза
Джине Хэспел, являющейся новой главой ЦРУ, грозит арест в случае посещения Евросоюза. Данное заявление опубликовал экс-сотрудник американского Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден в своей странице в Twitter.

Эдвард Сноуден: Новой главе ЦРУ грозит арест в случае посещения Евросоюза


В сообщении Эдварда Сноудена говорится, что Новый директор ЦРУ Джина Хэспел, учавствовавшая в «пытках людей», вероятно, не сможет посещать ЕС с целью встреч с другими главами спецслужб, так как может быть арестована. Основой для этого послужит жалоба в прокуратуру Германии от берлинского Европейского центра по конституционным правам и правам человека.

Эдвард Сноуден в своем сообщении упомянул доклад, согласно которому Джина Хэспел якобы принимала участие в пытках удерживаемых, которые подозревались в терроризме.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 20:16
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