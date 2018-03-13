Ученые в Швейцарии обучили робота танцам в стиле “пьяный батя”
На территории Швейцарии ученым удалось обучить робота танцевать в стиле “пьяный батя”. Работа была организована специалистами местного университета ETH Zurich.
Исследователи презентовали довольно необычного робота, который способен прослушивать музыку, а также двигаться в такт мелодии. Разработка получила название ANYmal, она оснащена целым рядом специальных микрофонов и датчиков, что помогает “машине” реагировать на всевозможные звуки извне. Процессор робота помогает ему анализировать полученные данные и перенаправлять их на конечности. Последние в итоге пытаются двигаться в такт с тем, что воспринимает устройство.
На видео авторы проекта показали, каким образом ANYmal реагирует на различные музыкальные стили. Инженеры также утверждают, что робота можно брать с собой во время похода на танцы в качестве необычного компаньона. Он сможет различить, что за музыка звучит из динамиков, и будет пытаться подстроить свои движения. Впрочем, создатели признают, что пока их машину трудно назвать идеальной, а пользователи Сети в шутку назвали роботом "пьяным батей".
Исследователи презентовали довольно необычного робота, который способен прослушивать музыку, а также двигаться в такт мелодии. Разработка получила название ANYmal, она оснащена целым рядом специальных микрофонов и датчиков, что помогает “машине” реагировать на всевозможные звуки извне. Процессор робота помогает ему анализировать полученные данные и перенаправлять их на конечности. Последние в итоге пытаются двигаться в такт с тем, что воспринимает устройство.
На видео авторы проекта показали, каким образом ANYmal реагирует на различные музыкальные стили. Инженеры также утверждают, что робота можно брать с собой во время похода на танцы в качестве необычного компаньона. Он сможет различить, что за музыка звучит из динамиков, и будет пытаться подстроить свои движения. Впрочем, создатели признают, что пока их машину трудно назвать идеальной, а пользователи Сети в шутку назвали роботом "пьяным батей".
Автор: Марина Вебер