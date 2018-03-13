Госэконадзор Ленобласти проведет проверку причин черного снега под Выборгом
Сотрудники Госэконадзора Ленобласти намерены организовать проверку по факту черного снега, обнаруженного под Выборгом. В частности, эксперты должны разобраться в причинах такого цвета осадков.
Накануне в соцсетях появились сведения о том, что населенный пункт Гаврилово в Ленобласти оказался покрыт слоем снега черного цвета. Представители Госэконадзора вышли на связь с автором упомянутых снимков, чтобы установить место обнаружения таких осадков. Спецлаборатория впоследствии должна разобраться в причинах сложившейся ситуации, для чего будут проводиться соответствующие исследования.
При этом предварительные итоги проверки указывают на то, что причиной изменения цвета снега могла стать работа размещенного поблизости щебеночного завода. В пользу такой теории говорит характер распределения загрязняющих веществ непосредственно по снежному покрову, поскольку по мере приближения к предприятию контраст усиливается. Впрочем, пока расследование инцидента официально не закончено, продолжаются выяснения.
Накануне в соцсетях появились сведения о том, что населенный пункт Гаврилово в Ленобласти оказался покрыт слоем снега черного цвета. Представители Госэконадзора вышли на связь с автором упомянутых снимков, чтобы установить место обнаружения таких осадков. Спецлаборатория впоследствии должна разобраться в причинах сложившейся ситуации, для чего будут проводиться соответствующие исследования.
При этом предварительные итоги проверки указывают на то, что причиной изменения цвета снега могла стать работа размещенного поблизости щебеночного завода. В пользу такой теории говорит характер распределения загрязняющих веществ непосредственно по снежному покрову, поскольку по мере приближения к предприятию контраст усиливается. Впрочем, пока расследование инцидента официально не закончено, продолжаются выяснения.
Автор: Марина Вебер